Simeone asegura que "no" intentaría evitar la marcha de Torres

21/02/2018 - 17:23

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, envió este miércoles un mensaje contundente sobre el futuro en el equipo de Fernando Torres, un futbolista al que no intentaría retener, al contrario que Antoine Griezmann, al que defendió y pidió el máximo cariño de la grada hace unos días.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El pasado sábado, el técnico argentino remarcó ante los medios que "si fuera hincha del Atlético de Madrid haría todo lo posible para no perder" al atacante francés, inmerso en continuos rumores en los dos últimos años sobre su continuidad en el equipo y que incluso en el partido ante el Valencia llegó a mandar a la grada.

Por ello, durante la rueda de prensa de este miércoles previa a la vuelta de dieciseisavos de final de la Liga Europa ante el Copenhague, fue preguntado sobre si mandaría el mismo mensaje en el caso de Fernando Torres.

"No entiendo la comparación, qué buscas con la comparación", replicó Simeone en un primer momento. Sin embargo, ante la insistencia en la pregunta, el 'Cholo' cortó con un contundente "no" sin dar más argumentos.

Esta cuestión marcó la comparecencia del preparador rojiblanco, que también zanjó con un solitario "no" las palabras de Diego Costa sobre que los árbitros le tienen manía, antes del choque ante el conjunto danés, al que ya derrotaron 1-4 en su estadio, aunque consideró que "seguro que sí" este rival podría jugar en LaLiga Santander porque es "un equipo competitivo".

"En principio, este partido me sirve para seguir compitiendo de la manera que lo hacemos. No podemos confiarnos con el resultado y tenemos que seguir compitiendo como lo hicimos en Copenhague y sacar la eliminatoria adelante", añadió al respecto.

Simeone no dio excesivas pistas sobre el once que dispondrá y si rotará por el partido liguero del domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán y subrayó que pondrá "el equipo que pueda sacar la eliminatoria", aunque sí confirmó que "va a jugar" el esloveno Jan Oblak en la portería y no Miguel Ángel Moyà.

Sobre la dificultad para encontrar el cuarto componente en el medio campo, el argentino recalcó que a ninguno de sus jugadores les "falta algo en concreto" para ser el compañero de Thomas, Gabi, Saúl o Koke, que "son más mediocampistas". "Tenemos a Carrasco, Correa y a Víctor (Vitolo), todos de un gran talento y diferentes en sus características", indicó.

"Siempre nos hemos manejado ahí con tres jugadores más de un perfil como Tiago, Gabi, Koke o Saúl y el cuarto eran como Arda o Diego Ribas. Ahora tengo mas posibilidades de futbolistas y eso hace que la competencia sea importancia", prosiguió.

En este sentido, ha "hablado" con Correa y Vitolo para remarcarles "la importancia que tienen los dos para esa demarcación con diferentes características". "Ojalá les pueda explotar y encontrar lo que le hace mejor al equipo y que en esa competencia salga ganando el equipo", sentenció el 'Cholo'.

Finalmente, sin salir de esa zona del campo, se refirió a Thomas Partey, que se ha hecho con un hueco que parecía reservado al capitán Gabi. "Está haciendo una temporada fantástica y ojalá que pueda seguir creciendo y tenga la humildad de mirar a los más grandes que no dejan de competir. Eso seguramente lo hará seguir evolucionando", aseveró.