Simeone "no" haría todo lo posible para que siga Torres

Majadahonda (Madrid), 21 feb (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, respondió este miércoles con un "no" a la pregunta de si haría todo lo posible para que Fernando Torres siguiera la próxima temporada en el equipo, durante la rueda de prensa previa al partido de la Liga Europa contra el Copenhague.

En la quinta cuestión en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, una periodista le preguntó: "Puede ser que Griezmann continúe la próxima temporada, al menos usted ha hecho todo lo posible...".

"¿Es una pregunta o una afirmación? interrumpió entonces el técnico argentino.

"Usted ha hecho todo lo posible para que eso ocurra ¿Estaría dispuesto a hacerlo también para que se quedase Fernando Torres?", prosiguió la periodista.

"Pero no entiendo la comparación. ¿Qué buscas con la comparación?", intervino Simeone.

"Me gustaría saber si usted estaría dispuesto a intentar que Fernando Torres también continuase la próxima temporada", insistió la periodista.

"No", respondió Simeone.

Después, entrevistado por 'Fox Sports México', abundó en esa contestación monosilábica: "La pregunta fue capciosa, fue buscando obviamente la polémica '¿haría todo el esfuerzo posible para que se quede Fernando Torres como vas a hacer o hiciste por Griezmann?' Yo, siendo justo con mi pensamiento, dije no, obviamente".

"Pero, obviamente, porque yo pienso en el equipo y la pregunta no es pensada en el equipo. Está claro que hay un grupo que sólo piensa en una persona y la diferencia conmigo es que yo pienso en el equipo y en el club", añadió el técnico.

También indicó que la no continuidad del delantero en el club rojiblanco más allá de esta temporada, cuando termina contrato, aún no está decidida. "Lo tendrán que decidir el club, Fernando y nosotros", dijo Simeone, que, preguntado por si él ya tiene tomada una determinación, contestó: "No. Yo dije lo que opino".