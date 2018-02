Golpe del Barça al independentismo: no cede el Camp Nou para el Cataluña-Argentina

AL 2: aquí no hay unionistas. No somos un país federal ni varios estados unidos; somos un estado con regiones.



Lo que hay es gente normal que no se plantea que una parte de su país se la roben, y que en caso de que así sea entiende que se defenderá la integridad del país con los medios que haga falta.



Los indepes son malcriados insolidarios, manipulados por gente inculta malintencionada, y con un fin egoista y temerario.



Y el tema de Cataluña aburre ya un poco, la verdad. Es una región más, como todas, pero que las tragaderas y el orgullo mal entendido y la aquiescencia con los nacionalismos de los que sois de allí han llevado a convertir en un lugar hostil, con una lengua excluyente, donde nadie del resto de España querría ir a vivir si puede evitarlo. Crees que sería un orgullo para un salmantino, madrileño o extremeño tener que trasladarse allí con sus hijos, sabiendo que no van a poder estudiar más que en catalán? Pues no, es una gran faena.



Y creo que lo que hacemos mal es permitir tanta sandez en nuestro país.