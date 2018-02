Sánchez Flores: "Tenemos mucha responsabilidad pero miedo no"

22/02/2018 - 17:15

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha señalado este jueves en la previa del partido contra el Deportivo de La Coruña que no tiene "miedo" de perder pero sí "mucha responsabilidad" que le hace preparar el choque pensando en cambiar la mala dinámica de su equipo, que vive una "involución" en juego y resultados respecto al año pasado.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

"No entiendo la palabra miedo, yo me dedico a entrenar y preparar grupos para ir a jugar. Tendría miedo en caso de estar en un terreno desconocido, pero a entrenar o jugar un partido importante, por cambiar la dinámica de un equipo, no se puede tener. Tenemos mucha responsabilidad pero miedo no", aseguró en rueda de prensa.

En una semana con tres partidos, al haber jornada intersemanal, el técnico afirmó que sólo estaría satisfecho si suman "todos los puntos". "Vamos con intención de ganar, hay una idea consolidada en el vestuario y es que necesitamos ganar, y más de un partido, para liberarnos y poder jugar sin tanta presión", reconoció.

Con su equipo en 16ª posición, con sólo diez puntos más que un Deportivo que es penúltimo, es momento para aflorar lo mejor del pasado y no pensar en negativo. "Sólo pensamos en positivo, en que tengamos una buena actuación y un buen resultado y la probabilidad de vernos en otra Liga", auguró el técnico.

"Creemos que lo que hizo el equipo el año pasado sirve, volviendo a la base de defender bien y contraatacar. Nos hemos metido en una involución, es evidente, y hace falta repasar y retocar. Se hace todo más duro y nos hace disfrutar menos, pero estamos aquí para encontrar soluciones", señaló.

Unas alternativas que pasan por ganar a un 'Depor' al que no ve 'muerto'. "No veo a ningún equipo al que se le pueda dar por terminando. Todo los equipos están formados y con grandes jugadores. Este equipo tiene jugadores desequilibrantes que en otro equipo en otra situación serían determinantes. No hay rival fácil", reiteró.

Asumiendo el momento y la dificultad del mismo, el técnico madrileño cree que la responsabilidad que tienen es "enorme" por una dificultad que le ha ido atrapando. "No nos gusta ver sufrir a los jugadores. Cuando un equipo entra en una fase de inseguridad los jugadores entran en decisiones más rápidas y confusas. Lo queremos evitar", señaló al respecto.

"El año pasado nos pasó a principio de temporada y se corrigió. Este año hemos pasado por diferentes etapas pero ahora estamos en una etapa delicada que hay que evitar que vaya a más. Quiero ver jugar a los jugadores con la felicidad de estar disfrutando con lo que hacen", argumentó.

Sánchez Flores asume que no han conseguido "los puntos que gustarían a la afición, pero las temporadas a veces son así". "Es un escenario diferente al que esperábamos pero seguimos trabajando. Seguimos con honestidad y confianza, falta encontrar los resultados", concluyó.