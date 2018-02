El dilema del PSG para sustituir a Unai Emery: ¿Zinedine Zidane o Luis Enrique?

El asturiano, sin equipo, es la opción más asequible

Con Zidane, habría que negociar con el Real Madrid

Neymar y Dani Alves tendrán peso en la decisión

El PSG aún no ha quedado fuera de la Champions League, pero deberá hacer una gran remontada en casa contra el Real Madrid si pretende estar en cuartos y mantener el objetivo marcado con las llegadas de Neymar y Mbappé: conquistar el fútbol europeo. Si eso no sucede, e incluso en caso afirmativo, en el Parque de los Príncipes no cuentan con Unai Emery. Este curso sí, el técnico español podría tener fecha de caducidad. Dos candidatos se postulan para sucederle.

Según informa Sport, los nombres son los de Zinedine Zidane y Luis Enrique. Ninguno está por encima del otro, no hay un preferido en estos momentos, pero se sigue con mucha atención el futuro de ambos para acometer la operación al final de la temporada.

Luis Enrique fue el encargado (con el permiso de Neymar y el gol histórico de Sergi Roberto) de eliminar a los parisinos en la remontada del año pasado con el Barcelona, y además tiene un punto a favor: se encuentra sin equipo, por lo que podría llegar sin negociaciones con terceros. Además, el asturiano tiene ganas de volver después de un año sabático. Si 'Lucho' fuese el elegido, el PSG debería darse prisa, ya que los rumores de su posible fichaje por el Chelsea (allí Antonio Conte está en la cuerda floja) son constantes.

De hecho, el equipo francés ya habría dado algún paso para su incorporación. El Periódico relataba hace unas semanas que el técnico había sido sorprendido viajando a Doha, ciudad en la que vive Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG.

En lo que respecta a Zinedine Zidane, su opción parece la más enrevesada. Pertenece al Real Madrid y su futuro no está nada claro. A pesar de que desee marcharse del Santiago Bernabéu, obligaría a los galos a negociar y a pagar más por él.

En todo caso, su valía parece justificada después de dos años de auténtico éxito en los que se incluyen dos Champions, una Liga, dos Supercopas de Europa, una de España y dos Mundiales de clubes.

Para la elección, no solo importará el juicio de la directiva y la secretaría técnica: jugadores como Neymar y Dani Alves tienen algo que decir. Su opinión, tras coincidir con Luis Enrique en el Barcelona, tambien pesará mucho sobre la decisión que se tome a final de temporada.