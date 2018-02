Zidane desvela el misterio de Bale: afirma que no juega tanto por problemas físicos

"Ojalá no se rompa Gareth, pero tiene que estar bien", ha dicho

Bale, serio, camino del banquillo del Real Madrid. Imagen: Reuters

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aportó algo más de luz a la suplencia de Gareth Bale en tres de los últimos cuatro partidos de su equipo y, tras asegurar en Butarque el miércoles, que hay que ir "poco a poco" con el galés, dejó entrever que tiene problemas físicos que le impiden estar al cien por ciento.

"Bale es un jugador importante de esta plantilla y siempre lo va a ser. La única cosa es que él está en un proceso entrenando, debe meterse bien totalmente, como los demás. Cada día me preguntáis por un jugador, pero a mí lo que me interesa es el equipo, la plantilla, el día a día y no lo que hace un jugador porque vamos a ganar con todos", explicó.

"Hay jugadores que no juegan casi nunca pero entrenan todos los días y me importan mucho porque creo en una plantilla, en un grupo. Es el momento de hablar de Gareth, pero tenemos muchos partidos y voy a contar con todos", añadió.

Zidane reconoció que por detrás de sus alineaciones pasan cosas que no se ven ni se conocen en el día, que provocan suplencias como la actual de Bale.

"Lo que intentamos con Gareth es que entrene bien, que esté metido y le quiero ver al cien por cien, no le quiero perder otra vez. Con todos los jugadores miro la forma, cómo están porque son muy importantes muchas cosas que están por detrás. Seguro que va a tener su papel importante. No lo ha tenido por lesiones, pero lo va a tener como los demás", aseguró.

Terminó comparando Zidane la situación que se podía producir con Bale si jugase varios partidos a la semana con las lesiones sufridas por jugadores como Marcelo, Toni Kroos o Luka Modric tras el desgaste del PSG.

"Ojalá no se rompa Gareth, pero tiene que estar bien para jugar todos los partidos, porque jugamos cada tres días y hay que estar siempre atentos con todos los jugadores. Mira lo que nos pasó con tres o cuatro. Yo soy así como entrenador, otro puede pensar distinto y tener doce o trece jugadores, yo cuento con todos hasta el final, miro su salud y que estén al cien por cien. Hay muchos partidos y los tengo que encarar con todos"