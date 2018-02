Abelardo: "Soy muy del Barça, pero no me 'pone' ganar en el Bernabéu"

23/02/2018 - 14:07

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha explicado que le "encanta ir a un campo extraordinario" como el Santiago Bernabéu y que "sería impresionante" que su equipo venciera este sábado, pero ha aclarado que no le "pone" especialmente ganar en el coliseo blanco aunque sea "muy del Barça".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Me encanta ir al Bernabéu, me parece un campo extraordinario. Claro que soy muy del Barça, pero no me 'pone' en ese sentido para nada. Me gustaría muchísimo ganar mañana porque sería impresionante. Le tengo muchísimo respeto y mucha admiración al Real Madrid y el Bernabéu es un grandísimo escenario", analizó Abelardo en rueda de prensa.

El técnico asturiano recordó que "el Madrid dio descanso a Cristiano Ronaldo en Leganés y no jugó Bale de inicio", razones por la que cree que "van a jugar" como titulares este sábado, teniendo en cuenta que la vuelta de la Liga de Campeones aún no es inminente.

"No creo que ellos estén pensando en el Paris Saint-Germain porque juegan ese partido dentro de diez días. Todavía tienen que jugar contra nosotros, Espanyol y Getafe. No van a pensar en nosotros para nada. El Madrid es un grandísimo equipo y da igual quién juegue. Los que salgan mañana darán el cien por cien e hipermotivados", avisó.

Respecto a la dificultad de enfrentarse a un 'grande', Abelardo subrayó que "cuando juegas contra el Real Madrid o el Barcelona dependes mucho de ellos", en el sentido de que "no tengan un buen día y que tú estés al cien por cien en todos los aspectos".

"Tenemos que defender muy bien y atacar muy bien. Para ganar el Bernabéu lo más lógico es que tengas que meter al menos dos goles porque es muy difícil que no te marquen. Tienen una calidad tremenda y una calidad increíble. Contra un equipo 'top' como el PSG no jugaron un gran partido y ganaron 3-1. Vamos en buen momento. Hemos competido muy bien en campos como el Camp Nou o El Madrigal y vamos con esa ambición. No sé si nos dará para ganar al Real Madrid, pero nuestro objetivo es ese, hacer un buen partido y sorprender en el Bernabéu", animó.

"SON EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO EN TRANSICIONES OFENSIVAS"

Entre las virtudes de su rival, destacó que "es el mejor equipo del mundo en transiciones ofensivas por su velocidad y por su precisión en el pase". "Tenemos que estar muy concentrados y ser contundentes en las disputas. No sé cuál será el resultado, pero tengo mucha confianza en que vamos a hacer un buen partido", reiteró.

Para contrarrestar al equipo blanco, el preparador del Alavés recalcó que su equipo ha "adquirido una personalidad y cada jugador sabe lo que tiene que hacer". "Tenemos que seguir con esta humildad y este trabajo, esa es mi preocupación ahora. Nos van a venir partidos complicados y no vamos a ganar siempre. Será cuando más unidos tengamos que estar", advirtió.

Por último, Abelrado quiso mandar sus condolencias a la familia del ertzaintza fallecido este jueves en Bilbao antes del Athletic-Spartak. "Es una pena que en el mundo del fútbol se tengan que vivir este tipo de situaciones. La UEFA tiene que aplicar mano dura y poner una sanción ejemplar para que se acabe de una vez con este tipo de violencia y que estos energúmenos no sigan existiendo en el fútbol", pidió.