Garitano: "El partido es una final para ellos y para nosotros"

Leganés (Madrid), 23 feb (EFE).- Asier Garitano, entrenador del Leganés, habló acerca del duelo que medirá a su equipo contra Las Palmas en el estadio de Butarque y consideró que será una final para ambos.

"El partido es una final para ellos y para nosotros también porque a pesar de que tenemos algo más de margen puede marcar el final de temporada del Leganés. Venimos de tres derrotas y necesitamos cortar eso", declaró en rueda de prensa.

"En las segundas vueltas cada uno sabe a qué va a jugar. A día de hoy estamos en la mitad, más cerca de arriba pero viendo lo de abajo. Según lo que pase mañana podrás ir hacia un lado o hacia otro. Pero veremos qué somos capaces de hacer. Luego viene el miércoles y el siguiente contra el Málaga. Estos tres nos van a marcar hacia dónde tenemos que mirar el resto de temporada. Viendo lo que hagamos iremos hacia un lado o hacia otro", dijo también.

Preguntado acerca de si daría por bueno un punto, indicó: "Siempre preparamos los partidos para estar más cerca de ganar que de perder y según cómo vaya le buscaremos siempre el lado positivo. Pero la idea es siempre ir a por el partido, es la mentalidad que hemos tenido siempre. Una vez que pase y veamos qué ha ocurrido, veremos hacia dónde vamos a ir. La idea es poder estar más cerca de ganar que de perder".

En relación al rival, apuntó: "El juego de Paco Jémez en Las Palmas va bien porque llevan haciendo fútbol combinativo mucho tiempo, tienen jugadores para ello. Han incorporado algunos nuevos respecto a la primera vuelta. También han tenido la baja de Viera y veremos cómo juegan".

"Pero por encima de individualidades es un equipo que te exige mucho porque quiere atacar con balón, tener pausa, te llevan de un lado para otro. Veremos si contrarrestamos todo eso y somos capaces de marcar nuestro ritmo para poder sacar algo en este partido, que es muy importante para nosotros", expresó.

Garitano habló de nuevo sobre la petición que hizo en invierno de incorporar un mediocentro, algo que finalmente no sucedió: "Podemos seguir adaptando jugadores pero nos hacían falta. Y cuando no hay, toca intentar buscar cosas porque son pocos partidos con pocos centrocampistas, más teniendo a Darko fuera".

"Con eso tenemos que competir, intentar llegar en las mejores condiciones a cada partido y sabiendo que quedan catorce jornadas y que se nos puede hacer largo. Dosificando porque igual alguno va a reventar dentro de poco", añadió.

Sobre la cantidad de partidos acumulados por los suyos, manifestó: "Venimos de jugar miércoles y sábado durante los últimos meses. Los que participan tienen que recuperar, los otros hacen trabajo pero suelen ser unos diez jugadores. Luego nos juntamos para hablar un poco porque son pocos días y no puedes trabajar mucho".

"Estamos saliendo con solvencia de todo eso, bastante bien. Pero este partido es importante porque nos va a marcar qué va a ser el Leganés hasta final de temporada. A ver si podemos sumar, cortar esa racha y ver hacia dónde podemos ir los últimos dos meses y medio de temporada", agregó.

También trató la lesión de Alexander Szymanowski: "Vamos ya hacia el tercer mes y cuando uno tiene una lesión de esas no hay plazo. Hasta que no le veamos con el grupo, y está lejos, no sabremos. Es importante para nosotros, sería fundamental para el tramo final de temporada. Pero a día de hoy no podemos contar con él. No tengo ni idea de cuándo va a poder estar".

Por otro lado mostró su tristeza por los hechos violentos ocurridos entre los aficionados del Athletic de Bilbao y del Spartak de Moscú: "Repudiamos eso, damos la condolencia cuando pasan barbaridades".

"Lo que no sé es si se ponen medidas de verdad para poder solucionarlo porque es conocido que esa gente puede venir. No es la primera vez ni será la última si no se evita todo eso. Me imagino que hay gente por ahí cobrando buenos sueldos para poder solucionarlo. Nosotros desde aquí no podemos hacer nada", completó.