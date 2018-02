Bordalás: "Si hubiese sido por mí, Cala no habría salido"

Getafe (Madrid), 23 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que, si hubiese sido por él, el defensa central Juan Cala no se habría ido a China jugar al Henan Jianye de la Superliga del país asiático.

El central del conjunto madrileño se marchó hace dos días a China para formalizar su fichaje y su entrenador se quedó sin un efectivo importante en su defensa, ya que Cala, hasta el momento, había jugado casi todos los partidos de la temporada.

"Le trasladé al club cuál era mi pensamiento de la salida de Cala. Es lo único que puedo decir. Que se vaya en febrero yo creo que no es bueno para el equipo. Es un efectivo menos y lógicamente el equipo se debilita. Si hubiese sido por mí, Cala no hubiera salido, pero es una decisión que yo no puedo manejar", declaró.

"Ahora no puedes hacer absolutamente nada, centrarnos en la plantilla y en los jugadores que tenemos e intentar que se note su ausencia lo menos posible. No hay que olvidar que Cala el año pasado lo jugó todo y este año todo menos los últimos partidos. Era un jugador importante. No he podido hablar con él porque todo fue muy apresurado. Le he mandado un mensaje y nada más", añadió.

Bordalás también habló sobre su próximo rival en Liga, el Villarreal, al que se enfrentará el próximo domingo y para el que tuvo muchos halagos.

"Me gustan muchas cosas. Es un equipo muy bien dotado técnicamente. Tiene muchos argumentos ofensivos, con delanteros de un prestigio muy contrastado como Bacca, o Enes Ünal que aunque es joven está demostrando una gran capacidad. Castillejo o Trigueros son jugadores fantásticos. Tienen muchos muy buenos y pocos "peros" se le pueden poner al Villarreal. Partido tremendamente complicado", destacó.

Para Bordalás, al conjunto castellonense no le afectará en su rendimiento su eliminación de la Liga Europa este jueves por el Olympique Lyon tanto física como moralmente porque, dijo, están acostumbrados desde hace temporada a jugar varias competiciones y tienen una plantilla amplia.

"Cuando caes eliminado te quedas mal. Son un club modélico en muchos aspectos. Tenían muchas ilusiones puestas en la Europa League. Ahora se van a centrar en la Liga y tienen el objetivo de volver a meterse en Europa la próxima campaña. No creo que les afecte mucho", comentó.

"El futbolista hoy día es un atleta, está habituado a jugar diferentes competiciones. No tienen por qué pagar el esfuerzo, ni mucho menos. Tiene jugadores de mucho nivel y una plantilla amplia. Han estado en Europa League, en "Champions", es un equipo consolidado y de los grandes de la Liga. Tienen plantilla suficiente para poner a jugadores que no jugaron el jueves".

Sobre el trabajo del entrenador del Villarreal, José Calleja, explicó que "lo está haciendo muy bien" porque su equipo está consiguiendo grandes resultados a lo largo de la temporada.

Además, se refirió a la falta de victorias del Getafe fuera de su estadio. Sólo ha ganado una vez, al Leganés, a principios de curso. Una de las causas de esa ausencia de partidos ganados lejos del Coliseum Alfonso Pérez puede ser, para Bordalás, la falta de gol.

"Ocasiones hemos tenido, fuera hemos tenido partidos de bastantes ocasiones y no hemos estados acertados. Insisto a los jugadores desde hace bastantes semanas en que tenemos que estar más atentos en las ocasiones. Además, tener la suerte para definirlas. Es una estadística que si se compara con los partidos de casa, tenemos gran déficit. Hemos compensado notablemente en casa y por eso tenemos los puntos que tenemos", reconoció.

Por último, cuestionado sobre su renovación con el Getafe (Acaba contrato el 30 de junio), indicó que de momento está "tranquilo" y que sólo piensa en esta temporada sin ir "más allá".

"Siempre recuerdo a los jugadores que tenemos que tener los pies en el suelo. Estamos contentos, estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo. Queda mucha competición. Los equipos de abajo van a luchar al límite para estar ahí. No hemos hablado de la renovación, el presidente me conoce, yo le conozco a él, y estoy feliz y a gusto. Mi objetivo ahora mismo es que el Getafe consiga el objetivo lo antes posible".