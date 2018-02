Zidane pidió perdón a Ceballos por los 29 segundos de Leganés

Madrid, 23 feb (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desveló que le pidió perdón a Dani Ceballos por haberle sacado los últimos 29 segundos del partido en Butarque en Leganés, con el encuentro sentenciado, y aseguró que "tiene que seguir peleando" para tener más minutos.

"Me supo mal y lo siento mucho, se lo he dicho", reconoció Zidane cuando fue preguntado por el cambio de Ceballos en Butarque, para jugar unos segundos en un partido sentenciado, sin tener opción si quiera de tocar el balón.

La situación provocó un gran enfado en el centrocampista andaluz, que abandonó Butarque con la capucha del abrigo puesta y cara de pocos amigos. Zidane intentó explicar que no fue un acto voluntario ni de castigo hacia su jugador.

"No me gusta sacar a un jugador 30 segundos para nada. Pasó pero estoy encantado con él porque es un tipo encantador. Aunque no ha tenido muchos minutos sigue trabajando, es joven, tiene que aprender. Recuerdo el partido de ida ante el Alavés, que lo hizo muy bien marcando dos goles, ha jugado poco pero tiene que seguir peleando porque va a tener minutos", aseguró, dejando entrever que puede ser una de las novedades del once ante el Alavés.