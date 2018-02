Bordalás, sobre violencia ultra: "Habría que poner medidas más severas"

Getafe (Madrid), 23 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, opinó este viernes en rueda de prensa sobre los incidentes violentos entre ultras antes del Athletic-Spartak Moscú de la Liga Europa en los que falleció un ertzaina, y declaró que habría que poner "medidas más severas" para evitar que se repitan.

"Vi unas pocas imágenes y es lamentable. Eso debería estar ya extinguido del fútbol y del deporte. Eso mancha la imagen de nuestra competición, del fútbol, habría que poner medidas mucho más severas y prohibir la entrada a esas personas a los recintos deportivos", afirmó.

Además, se mostró consternado por la muerte del ertzaina Inocencio Alonso: "Me parece lamentable. Ayer Cuando me enteré de la noticia, me dio muchísima pena. No fue por ningún tipo de agresión, fue una parada cardiorrespiratoria, pero imaginad al pobre policía, la tensión y cómo le afecta. Eso le podría pasar a cualquiera", finalizó.