Zidane: "El Alavés nunca baja los brazos"

Madrid, 23 feb (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó el momento dulce que vive el Alavés desde la llegada de Abelardo Fernández y que es un equipo que "nunca baja los brazos".

"El Alavés ha ganado cuatro partidos ante rivales muy buenos, ha cambiado de entrenador, conocemos su plantilla y es un equipo que nunca baja los brazos. Nos vamos a encontrar a un rival difícil, pero estamos muy preparados y vamos a intentar hacer un gran partido mañana", manifestó en rueda de prensa.

El técnico francés mostró de nuevo su apoyo a su plantilla. "Siempre voy a estar con mis jugadores, que sigan siempre todos aquí hasta que yo esté", respondió tras ser preguntado por la situación de Gareth Bale y su posible salida del club en verano.

"Me siento orgulloso de todo el equipo y de lo que estamos haciendo, también cuando las cosas funcionan menos. Tenemos carácter y personalidad para hacer este tipo de cosas, como meter 26 goles en las últimas jornadas. Es bonito. Queremos seguir con esta racha. Tenemos un partido ante un rival que viene bien. Tendremos que hacer un buen partido porque así tendremos mucha oportunidad de ganar", añadió.

Zidane también habló de los meses duros que ha pasado últimamente en el banquillo madridista.

"No me ha decepcionado nadie, la vida es así, lo más importante para una persona, no solo hablando de un entrenador, es dar el máximo", resaltó, y agregó: "No pueden salir siempre bien las cosas, es la realidad, tienen que salir las cosas mal de vez en cuando para apreciar las buenas".

"Siempre se aprende y yo lo hago porque escucho. Hay mucha gente que no escucha. Una de mis cualidades es escuchar a la gente que tengo alrededor porque son inteligentes y tienen cosas que decir. Aprendo siempre de ellos", sentenció.