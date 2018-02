Barcelona-Girona: horario y dónde ver el partido de LaLiga Santander

El Barcelona recibe este domingo 24 de febrero de 2018 al Girona en la jornada 25 de LaLiga Santander. Los de Ernesto Valverde buscan los tres puntos para seguir manteniendo su distancia con el Atlético al frente de LaLiga Santander.

Barcelona-Girona: ¿a qué hora se jugará el partido?

El partido entre Barcelona y Girona tendrá lugar a las 20.45 horas en el Camp Nou. Hoy también se jugarán los partidos Celta vs Eibar (13:00), Real Madrid vs Alavés (16.15) y Leganés vs Las Palmas (18:30).

El Barcelona se enfrenta al Girona, una de las revelaciones de la temporada junto con el Getafe y Eibar. Los de Machín buscarán la machada ante un Barcelona que viene de desgastarse en Champions ante el Chelsea.

Barcelona-Girona: ¿en qué TV se puede ver el partido?

El encuentro entre el Barcelona y Girona se podrá ver a través del canal Movistar Partidazo, disponible en las plataformas de pago de Movistar, Vodafone TV, Orange y Telecable. También se puede ver en la plataforma on-line BeIN Connect y se podrá seguir en EcoDiario.es