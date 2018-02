El Atlético mide sus opciones al título ante el mejor Sevilla

Sevilla/Madrid, 24 feb (EFE).- El Atlético de Madrid, único equipo que puede ya complicar la marcha del Barcelona hacia el título de la Liga, tiene el domingo una importante prueba para comprobar que es capaz de ello, pues se mide en el Sánchez Pizjuán a un Sevilla en el mejor momento de la temporada.

Aún reciente su intenso, potente y emocionante cruce de los cuartos de final de la Copa del Rey, los dos vuelven a cruzarse de nuevo para competir por una victoria transcendental, por la Liga en el caso del equipo madrileño y por la 'Champions' en el andaluz.

No es una eliminatoria directa como entonces, de la que salió vencedor el Sevilla con dos triunfos, tanto en la ida en el Wanda Metropolitano como en la vuelta en el Sánchez Pizjuán hace un mes, pero sí es indudablemente decisiva para sus ambiciones en la Liga, porque los dos ya no tienen margen de error para alcanzar sus metas.

Ni el Atlético, ante siete días definitivos para sus opciones de pelearle el título al Barcelona, del que le separan siete puntos y al que se enfrenta el domingo siguiente en el Camp Nou, previo paso por el choque inmediato en Sevilla y por el duelo del miércoles en su casa con el Leganés. Tiene la exigencia de ganar todos, los tres.

Ni el Sevilla, quinto en la clasificación, también a siete puntos de su objetivo de la Liga de Campeones, que ahora marca el Valencia; ganador de sus dos últimos encuentros en el campeonato y protagonista de dos de las cuatro derrotas que ha sufrido el equipo del argentino Diego Simeone en sus 38 partidos de esta temporada.

Con la llegada al equipo del técnico italiano Vincenzo Montella a finales de diciembre en sustitución del argentino Eduardo Berizzo, y tras un periodo de adaptación, empezó el resurgir sevillista precisamente cuando se emparejó con el de Diego Simeone a mediados de enero en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Desde entonces, con algunos altibajos, se clasificó para la final de la Copa y compite con el Manchester United por estar en los cuartos de la 'Champions', como se pudo comprobar el pasado miércoles en el Sánchez Pizjuán, donde solo la gran actuación del meta exatlético David de Gea impidió la victoria local.

Ahora, aparcado el torneo continental tres semanas, el equipo se centra en recuperar el terreno perdido en LaLiga y optar a la cuarta plaza de la clasificación de la que se ha quedado descolgado.

Una de las dudas que se plantean es si el 'once' tipo que ha encontrado el técnico napolitano, que lo juega casi todo, podrá aguantar tan exigente calendario.

Para el domingo, Montella tiene a todos sus jugadores en condiciones de participar, salvo el lateral derecho francés Sébastien Corchia, que aún se recupera de una lesión muscular que arrastra desde hace varias semanas.

El preparador sevillista tendrá que decidir si darle continuidad a su equipo titular o hacer algunas rotaciones para refrescar a los más saturados, y ahí tienen oportunidades jugadores como el extremo Manuel Agudo 'Nolito', el centrocampista Roque Mesa o el delantero francés Wissam Ben Yedder.

De cualquier forma, la visita del Atlético de Madrid obligará a Montella a no hacer muchos experimentos y contar con el grueso del equipo que en las últimas semanas le ha dado rendimiento.

Enfrente, el Atlético aún cree en la Liga. Sin salirse del partido a partido, pero también sin renunciar a nada, subido en una racha de seis victorias consecutivas entre todas las competiciones, con 12 goles a favor y sólo uno en contra, y cuatro seguidas en el campeonato, las cuatro sin un solo gol en contra para Jan Oblak.

Ese rendimiento defensivo, el mejor de las cinco grandes Ligas europeas, es un valor incalculable para el equipo rojiblanco, como lo es también su ataque con Antoine Griezmann, con cinco goles y dos asistencias en los últimos siete encuentros, y Diego Costa, los dos de vuelta a la alineación después de su descanso en la Liga Europa.

Los dos entrarán por Kevin Gameiro, también en racha, con cinco tantos y dos pases de gol a sus compañeros en sus siete encuentros más recientes, y Fernando Torres, a un gol de los cien en Primera División con la camiseta rojiblanca y con el interés del fútbol chino de fondo. Los dos fueron titulares en el duelo del pasado jueves ante el Copenhague, repleto de rotaciones en la alineación.

De hecho, siete de los once hombres con los que contará Simeone en el once titular en Sevilla no disputaron más de un tiempo en ese duelo. Ni los laterales Sime Vrsaljko y Filipe Luis ni los delanteros Antoine Griezmann ni Diego Costa, que no jugaron nada, ni los medios Koke Resurrección y Saúl Ñíguez, con una parte para cada uno, y Thomas Partey, que entró en el tramo final del encuentro.

El portero Jan Oblak, los centrales José Giménez y Diego Godín y el medio centro Gabi Fernández completan el once de Simeone, que tiene tres bajas, dos por lesión -Stefan Savic y Lucas Hernández- y otra por una posible salida: Yannick Carrasco, en negociaciones para fichar por el fútbol chino, en una operación que bien para marcharse o bien para quedarse debería quedar resuelta en breve.

- Alineaciones probables

Sevilla: Sergio Rico; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Éver Banega, Nzonzi; Sarabia, Franco Vázquez, Nolito; Ben Yedder.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe; Saúl, Thomas, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Horario: 20.45 hora local (19.45 GMT).

-------------------------------------------------------------

Puestos: Sevilla (5º. 39 puntos). At. Madrid (2º. 55 puntos).

La clave: El Sevilla deberá mantener la intensidad que ofreció el miércoles ante el Manchester United ante otro fuerte rival que también le exigirá mucho.

El dato: Será la cuarta vez que estos equipos se vean en la presente temporada. En la primera vuelta de LaLiga ganó el Atlético de Madrid en el Metropolitano, y en la Copa de Rey los sevillistas se impusieron en los dos escenarios. El Atlético de Simeone sólo ha perdido uno de sus doce choques ligueros contra ese adversario.

La frase: Vincenzo Montella (entrenador del Sevilla): "Los jugadores se han recuperado en lo físico y en lo psicológico".

El entorno: La afición sevillista, después de salir satisfecha del rendimiento de los suyos ante el United pese al empate a cero, volverá a llenar al Sánchez Pizjuán con ganas de apoyar al equipo.