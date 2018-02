González: "Tenemos que ir a San Mamés con la mentalidad ganadora, nos jugamos muchísimo"

24/02/2018 - 17:23

El entrenador del Málaga, José González, declaró que su equipo saltará al césped de San Mamés, donde se enfrentarán al Athletic Club este domingo (16.15 horas), con "mentalidad ganadora", y comentó que tienen que ofrecer "algo" a la afición para que crea en el equipo, actualmente colista de LaLiga Santander.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Una semana, tres partidos, nueve puntos. Prácticamente, un tercio de lo que queda. Lo afrontamos pensando únicamente en el primer partido. Nosotros no podemos permitirnos pensar en rotaciones o pensar más allá del futuro inmediato que es mañana. Ir a San Mamés, con la mentalidad ganadora, que nos jugamos muchísimo y que tenemos que ofrecerle algo más a nuestra afición para que crea más en nosotros, afirmó el entrenador en sala de prensa.

"Si conseguimos una victoria, seguro que la afición va a responder de forma mayoritaria en el siguiente partido ante el Sevilla entre semana, y estaríamos más cerca de la siguiente victoria. Creo que estamos creciendo, que el equipo está dando mejores sensaciones, pero no llega la victoria como todos deseamos", manifestó.

González también se refirió al Athletic Club, el rival que tendrá enfrente el Málaga. "Tenemos que pensar en nosotros únicamente. Hemos pensado en el rival, pero tenemos que pensar en seguir creciendo, en dar un pasito más. Tenemos que salir con la mentalidad que salimos en Eibar, no como el primer tiempo en Las Palmas. Tenemos que salir pensando que la victoria es tan necesaria para nosotros como para ellos, que ellos van a contar con el apoyo de su público, pero nosotros contamos con el apoyo de la necesidad y eso se tiene que manifestar desde el principio de partido", indicó.

La última derrota ante el Valencia dejó una sensación dentro del Málaga, y más en su entrenador, de amargura y de impotencia por no poder cerrar los encuentros, y eso es algo que esperan solucionar. "Nos hemos enfrentando al segundo y tercero de LaLiga y ninguno ha sido mejor a nosotros. Lo normal es que esos equipos sean superiores a ti. En el primer momento, tras perder, te machaca porque no tienes el premio que es tan necesario, pero siempre buscas un punto de apoyo para crecer en la adversidad", confirmó.

En este sentido, aseguró que está bien "saber que estás trabajando bien", pero hay veces en la vida en las que "no tienes lo que mereces". "Quizás en el futuro, a base del esfuerzo, la constancia, siempre se dice que los resultados llegan", aseveró.

Por otra parte, el preparador del cuadro blanquiazul quiso hacer hincapié en las sensaciones de su equipo. "A este equipo no le falta intensidad, esfuerzo, trabajo, unión... sería lo lógico que un equipo en estas circunstancias estuviera de otra manera. Cualquiera que vea la clasificación diría que este equipo está muerto, yo creo que ninguno tenemos esa sensación. El equipo todavía transmite que puede salir de ahí. Yo se lo digo a ellos", manifestó.

"Si hubiésemos ganado el partido estaríamos pensando que estamos a cuatro puntos, que estamos vivos, en una buena dinámica... bueno, de qué ha dependido. Nuestro estado de ánimo no puede depender de que te piten falta o no te piten falta. Puede sucederle a un aficionado, pero nosotros somos profesionales y tenemos que ver las cosas con mayor claridad. Mi estado de ánimo me lo marca la clasificación, pero tengo que seguir creyendo en lo que estamos haciendo", finalizó.