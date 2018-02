Abelardo: "El segundo gol nos ha matado"

24/02/2018 - 19:09

El entrenador del Alavés, Abelardo Fernández, resaltó el "segundo tanto" del Real Madrid, obra de Gareth Bale, que desarboló todas las modificaciones hechas durante el descanso tras un "buen primer tiempo" y encarriló la victoria blanca (4-0) frente a los suyos en el encuentro de la vigésimo quinta jornada de LaLiga Santander.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"El resultado es el que hay. Ha sido clave el segundo gol. Hicimos un buen primer tiempo, excepto una clara de Benzema. No habíamos concedido y habíamos salido en tres o cuatro ocasiones. El segundo gol nos ha matado, porque queríamos haber cambiado cosas. Cuando tienen esa eficacia te pueden meter un 4-0 como hoy", afirmó en la rueda de prensa posterior al choque.

"No es fácil. El equipo ha estado bien, dentro de haber perdido 4-0. No nos hemos partido, pero hemos arriesgado más, no recuperábamos tan rápido y eso les favorece. No es que hayamos bajado los brazos, pero cuando no estás tan ordenado te pueden hacer más ocasiones y marcar más goles", añadió.

El técnico también destacó la "eficacia" de un Real Madrid "en su mejor momento" y lamentó que sus jugadores no acertaran en los contragolpes. Además, el asturiano no quiso entrar a valorar la vuelta al once de la BBC, asegurando que "cualquier alineación" del Real Madrid puede ganar con "solvencia".

"Hemos pillado al Madrid en su mejor momento de la temporada. El partido contra el PSG les ha venido muy bien a nivel moral y han recuperado confianza. El otro día ganaron con comodidad y hoy llevábamos bien el partido, pero cuando te despistas tienen esa eficacia que nosotros no hemos tenido", comentó.

A pesar de la derrota, el entrenador babazorro alabó la actuación de sus jugadores y el meritorio rendimiento desde su llegada, logrando una racha de buenos resultados que les ha alejado del descenso, aunque insistió en que "vendrán épocas malas" y tendrán que "seguir remando" para lograr la permanencia.

"Vendrán épocas malas, no podremos mantener esta puntuación. Es irreal que hasta esta fecha fuésemos terceros en las once jornadas que llevamos aquí. Tenemos que valorar y disfrutar esto desde la humildad. Esto no nos va a afectar moralmente, pero eso no significa que vayamos a ganar al Levante. Nos puede ganar cualquiera" indicó.

Por último, el ocupante del banquillo vitoriano dio su versión sobre la polémica surgida después de los enfrentamientos entre aficionados de Spartak de Moscú y Athletic Club e instó a tratar de "erradicar" la violencia con una "sanción ejemplar" y acudir a los estadios de fútbol a "divertirse" y disfrutar del "espectáculo"

"Me imagino que la gente estaba prevenida para que no pasara. Ahora tiene que haber una sanción ejemplar. Está claro que ir a ver un partido de fútbol es un espectáculo y hay que ir a divertirse. Poder decir que un seguidor del Madrid y el Alavés vean el partido juntos. Hay que erradicar a los violentos y no sé cómo hacerlo, pero tiene que haber una sanción ejemplar", finalizó.