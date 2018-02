Garitano: "Tenemos que dar por bueno el punto"

Leganés (Madrid), 24 feb (EFE).- Asier Garitano, entrenador del Leganés, valoró como 'bueno' el punto conseguido por su equipo ante Las Palmas en la medida en que les permite cortar una mala racha y mantener una cómoda distancia con la zona baja de la tabla.

"Lo teníamos que intentar y lo hemos intentado pero cuando vienes en una dinámica mala no es sencillo, nos ha faltado tener algo más de paciencia en las zonas de finalización. Tenemos que dar por bueno el punto. Es cortar una mala racha, llegar a la barrera de los treinta, tener favorable el golaverage... Para nosotros en Primera no está nada mal", declaró en sala de prensa.

"Me voy con la sensación de que hemos cortado una racha de tres partidos sin sumar, que eso era importante para nosotros. Cuando vienes de una mala dinámica falta tranquilidad para jugar mejor y poder generar algo más. Aun no jugando un muy buen partido hemos estado más cerca de poder ganarlo por ocasiones", explicó también.

Garitano habló además de Las Palmas después de que el técnico del rival, Paco Jémez, se mostrara muy crítico con el juego ofensivo desplegado por sus propios hombres: "Me parece que para un equipo que está abajo no es sencillo, no es nada fácil. Cada punto lo pueden hacer bueno".

"Les he visto competir bien igual que en San Mamés. Creo que también el Leganés ha estado bien, ha estado intenso. No les ha dejado transiciones, que nos pudieran pillar en situaciones de conducción. Creo que ha sido más por eso que por ellos. No es fácil jugar cuando estás abajo, no debe ser sencillo. Pero no soy yo quien para hablar de Las Palmas, bastante tengo con lo nuestro", comentó.

En cuanto a la entrada de Guerrero por Amrabat, apuntó: "Creía que en la última media hora necesitábamos seguir equilibrados y que Las Palmas no nos generase. Guerrero nos podía dar más profundidad en algún pase interior. Y hemos tenido ocasiones claras ahí".

Asimismo trató el futuro de los blanquiazules: "Si hubiésemos ganado tendríamos una buena oportunidad de irnos a catorce de los de abajo y podríamos mirar algo más a los de arriba. Estamos igual con una jornada menos, hemos cortado esa racha. Tenemos que esperar qué pasa con el Atlético y el Málaga y luego hacer análisis de los siguientes partidos que nos puedan quedar".