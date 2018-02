Rubén Pérez: "Muchos equipos de abajo se cambiarían por nuestra situación"

Leganés (Madrid), 24 feb (EFE).- Rubén Pérez, centrocampista del Leganés, hizo un balance positivo del punto conseguido por su equipo ante Las Palmas en el encuentro liguero que midió a ambos en el estadio de Butarque y que terminó con empate a cero.

"La idea era entrar en los treinta lo antes posible. Nos quedan diez seguramente. Quedan muchas jornadas y muchos equipos de abajo se cambiarían por nuestra situación", comentó durante su paso por la zona mixta.

"La idea del equipo como en todos partidos era conseguir la victoria, también para olvidarnos un poco de la racha que llevábamos. No ha podido ser, seguimos sumando. Hemos entrado en los treinta puntos, que era algo fundamental para nosotros. Ahora a pensar en el miércoles y a intentar sacar los tres puntos", explicó también.

Pese a que no han cosechado buenos resultados en febrero, no hay inquietud: "Estamos tranquilos, el equipo no hace nada diferente a lo que hacía hace dos meses. El objetivo es defender bien, no conceder mucho. Ahora no estamos teniendo suerte de cara a puerta. Hay que seguir trabajando".

"En líneas generales hemos hecho un partido parecido a cuando ganábamos dos o tres seguidos. Hay que estar tranquilos, seguir trabajando e intentar aprovechar las ocasiones que tenemos", agregó ante los medios de comunicación.

Asimismo no cree que estén acusando el cansancio debido a la carga de choques: "Llevamos una serie de partidos seguidos entre liga y Copa. Pero somos deportistas de elite, tenemos que estar preparados y tenemos una plantilla muy amplia para poder cambiar jugadores".

Por otro lado se refirió al hecho de que no podrá estar en la visita al Atlético de Madrid tras ver la quinta amarilla: "Para mi siempre son partidos especiales porque me he formado en esa cantera pero no ha podido ser. Podía haber evitado esa protesta. En mi caso pensaré en el Málaga. Juegue el que juegue, el equipo va a seguir compitiendo igual".