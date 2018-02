Paco Jémez sigue sin verse en Primera: "Si nuestro bagaje en ataque es el de hoy, irnos a Segunda es lo único"

Paco Jémez, técnico de la UD Las Palmas, se mostró muy crítico con el despliegue ofensivo mostrado por su equipo en la visita a Butarque durante un duelo en el que empataron a cero contra el Leganés.

"Si nuestro bagaje en ataque es el que hemos demostrado hoy, irnos a Segunda es lo único que nos puede pasar. No es un mensaje derrotista, vamos a intentar mejorar y nos vamos a dejar el alma en el campo para intentar mantenernos. Pero si no creamos más de lo que hemos creado hoy no podemos ganar un partido", dijo.

"Como mucho podremos optar a un cero a cero y teniendo mucha suerte a ganar un partido de vez en cuando. No me llena todavía lo que el equipo hace, no estoy contento ni puedo estar satisfecho", añadió en sala de prensa.

En la misma línea, declaró: "Somos capaces de defender más o menos bien pero nos cuesta un mundo atacar, no tenemos ideas ni fútbol. Nos equivocamos en la zona donde tenemos que jugar. Creo que el responsable soy yo porque les tengo que dar las herramientas necesarias".

"En eso toca dar un paso adelante y asumir la responsabilidad pero no ha sido porque queramos ser defensivamente más fuertes. Hemos mejorado en los números de cuánto corremos y cuánto esprintamos, pero con eso no nos va a llegar para salvarnos. Puntito a puntito no llegamos a ningún sitio", añadió.

Su enfado no se quedó solo ahí: "Necesitamos tener más fútbol, crear más, tener en mente que tenemos que tirar más a puerta. Hemos hecho muy poquito en ataque. Esto es la antítesis de lo que yo tengo en la cabeza. No somos un equipo que sea capaz de crear mucho, ni antes de llegar yo. Pero tenemos que cambiar el chip. Pocas oportunidades, poca claridad, perdemos el balón con mucha sencillez sin hacer prácticamente nada".

"La materia prima es importantísima. No tenemos un gran talento, tenemos lo que tenemos y somos lo que somos pero creo que tenemos más de lo que hemos demostrado. No creemos que vamos a llegar al nivel de otros equipos, tenemos lo que tenemos y estamos orgullosísimos. Pero creo que tenemos mucho más de lo que hemos demostrado hoy y en otros partidos", completó.

En cuanto a las soluciones, explicó: "Se saca trabajando y cambiando la mentalidad. A veces queremos jugar en sitios intrascendentes para el fútbol, donde no tiene mucho sentido estar mucho tiempo".

"Se trata de coger el balón y llevarlo a la zona de ataque para meterlo en la portería. Esa parte parece que hay veces que se nos olvida. Si tuviéramos treinta y tantos puntos sería fenómeno, teniendo los puntos que tenemos no nos vale para nada. Pero el responsable de hacer que el equipo juegue mejor soy yo".

Paco no cree que en ello haya tenido que ver la salida de Jonathan Viera del club: "Cuando estaba él creábamos lo mismo o menos, no acabábamos haciendo catorce tiros a puerta o veintitrés centros. No es una cuestión de que se haya ido un jugador o no, es algo que viene de atrás".

Además considera que sumar de tres en tres es necesario en todos los partidos: "Ganar es clave en cualquier, no solo aquí. No le damos más importancia a un lado o a otro. No estamos mirando lo que tenemos por delante. Viene el Barcelona y tenemos necesidad de ganarles. Y cuando vayamos a Vigo igual. El equipo ha hecho una primera vuelta tan mala que eso ha condicionado todo lo que tenemos que hacer en la segunda".

"Si rezamos todo lo que sepamos y el Levante pierde, el empate nos puede permitir estar un punto más cerca. Pero a mi ahora los puntos me traen sin cuidado. Quiero ver otras cosas en mi equipo, otro fútbol diferente, quiero ver mas sensación de peligro, más gente con ganas de llegar a portería contraria. Tengo muchas veces la sensación de estamos jugando al fútbol y se nos ha olvidado que hay una portería donde tenemos que meter gol", manifestó.