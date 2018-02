Agüero no descarta su retorno a la Liga española y lanza un mensaje de optimismo para el Real Madrid

"¿Volver? Nunca se sabe, pero en Inglaterra estoy muy bien", afirma

El delantero argentino cree que el Real Madrid pasará ante el PSG

Agüero posa con el trofeo que acredita al City como campeón de la Copa de la Liga. Imagen: Reuters

El pasado domingo el Manchester City pasó por encima del Arsenal (0-3) en Wembley para proclamarse campeón de la Copa de la Liga inglesa. Y uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Sergio 'Kun' Agüero, quien marcó el primer gol del partido y lideró el ataque de los 'citizens' para alcanzar el primer título de la era Guardiola.

El delantero reconoció encontrarse en el mejor momento de la temporada tras haber alcanzado ya los 30 goles, y no dudó en catalogar a Guardiola como "el mejor entrenador" que ha tenido. "He contado con muchos entrenadores y todos ellos tienen diferentes pensamientos y diferentes tácticas, pero creo que este año, después de aprender todo lo de la temporada pasada, todo lo que él quiere, me he dado cuenta que hace que todo sea luego más fácil sobre el campo" ha asegurado.

Además, preguntado sobre las opciones del Manchester City de ganar la Champions League, Agüero prefirió huir de la condición de favorito. "Los favoritos en Champions son los equipos grandes, pero nosotros estamos muy bien y si seguimos de esta forma tendremos nuestras oportunidades. El club ha invertido mucho dinero para tratar de ganarla y ojalá sea este año. Y luego el Barcelona, el Madrid o el Bayern son los que siempre están entre los cuatro primeros" indicó el atacante.

De hecho, en relación sobre cómo ve la eliminatoria entre el Real Madrid y el PSG que se decidirá el martes 6 de marzo, el 'Kun' quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la afición merengue. "Pienso que el Madrid pasará a cuartos. Tiene dos goles de ventaja y es un equipo que de visitante siempre tiene opciones de marcar. Y si marca uno se acabará la eliminatoria. El Madrid cuenta con mucha experiencia y pasará tranquilamente" indicó el internacional.

Y finalizó explicando cómo está su situación en Manchester, ya que este año cumple 30 años y su contrato expira en junio de 2020. "¿Volver a España? La Liga española me gusta, pero estoy contento en la inglesa. De momento tengo contrato y estoy contento. Me gustaría continuar, pero es algo que nunca se sabe" explicó Agüero, sin llegar a precisar si podría acabar recalando en el Real Madrid, tal y como algunos rumores vienen apuntando desde hace varias temporadas.