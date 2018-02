Zidane: "No estoy contento con la lesión de Neymar, ojalá pueda jugar contra el Real Madrid"

El entrenador defendió a Sergio Ramos y su rol como capitán merengue

"Esperamos que alguno de los lesionados entrene con el grupo el miércoles"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, se ha lamentado por la lesión de Neymar, delantero del París Saint-Germain (PSG) y rival blanco en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Pese a ser el jugador más determinante de los galos, el entrenador merengue ha insistido en que quiere tenerlo en frente. "No es una alegría que un jugador se lesione. No estoy contento por esa lesión. Ojalá pueda estar en la vuelta. Los jugadores deben estar. Jamás desearé que un futbolista rival no esté por una lesión. Nunca", ha dicho rotundo.

¿Es clave empezar en cada partido de cero?

Sí, porque sabemos cómo es el fútbol. Lo que queremos es hacer siempre un buen partido y por eso hay que reiniciar, salir fuerte, pensando en nuestra portería, pensando en defender sin balón. Cada partido empieza de cero. Mañana queremos hacer un buen partido en un campo difícil.

¿Es Ramos el mejor capitán para el Real Madrid?

¡Claro! Es que es una situación en la que cada uno puede opinar y decir lo que quiera. Poner en duda lo que es Ramos, es una falta de respeto. Nosotros sabemos dentro lo que es Sergio. Lo que me interesa eso, le queremos muchísimo. Es un líder. Es nuestro capitán, sin dudas. El otro día, por ejemplo, le criticaron sobre el penalti que tiró en Leganés. Que tenía que habérselo dado a otro compañero, a Bale. ¿Cómo se puede montar un debate por eso? Al final sabemos quienes tenemos en nuestra casa. A nuestro capitán lo queremos mucho, dentro del club y los madridistas. Es un espectáculo.

Bale estuvo más enchufado ante el Alavés.

Le veo como siempre. La única cosa es que cada día se encuentra mucho mejor. Es lo que queremos. Lo queremos todos, no sólo yo. Queremos un Bale al 100%. Ha hecho un gran partido. Ayer marcó un gol, pero lo más importante es su participación en el juego. En el partido. Lo hizo bien.

Cristiano vuelve a ir de menos a más. ¿Está planificado en estas temporadas?

Es un poco de todo, pero sobre todo que se conoce muy bien. Nosotros hablamos mucho con él. Es importante tener a Cristiano siempre a tope. Él sabe que de vez en cuando tiene que descansar. La temporada es larga. Además, Cristiano, como todos, son jugadores que tienen el Mundial. Puedes pensar que los jugadores no piensan en eso y aunque sea inconscientemente, está ahí. ¿Por qué lo digo? Porque lo he vivido. El Mundial es importante en eso.

El Espanyol hace buenos partidos contra los grandes.

No me voy a fijar ne la tabla. Ha demostrado cosas importantes con los mejores equipos. Sabiendo que el rival que tenemos delante, sabemos que vamos a tener que hacer un gran partido para puntuar otra vez.

¿Puede ser negativa la influencia del Mundial?

No es para nada negativo. Es la vida. Es muy bonito. Saber que tienes muchos partidos importantes y luego un Mundial. El Mundial es cada cuatro años. Es una alegría para mis futbolistas jugar un Mundial. Ha sido ésta una temporada complicada pero no tiene nada que ver con el Mundial. Al menos para mí. Es positivo, muy positivo todo eso.

¿Cómo andan los lesionados de cara a París?

Están ahí. Con la recuperación. De momento no han trabajado con nosotros, pero no significa nada. Veremos a ver qué tal están el miércoles.

Morata se quejó por no jugar los partidos tops. Gente como Isco, Asensio, Lucas, si no juegan los siguientes partidos grandes pueden no sentirse importante.

Pueden pensarlo, pero si piensan eso, se equivocan. Para mí no hay partidos pequeños. A veces es necesario cambiar las alineaciones. Claro que todos quieren jugar contra el PSG. Más que contra cualquier otro equipo de LaLiga. Si nosotros pensamos en eso, nos equivocamos, porque lo importante es pensar que tu papel es importante en el equipo. Si juegas 20-30-40 partidos, participas mucho. Morata participó y participó muy bien. Seguramente él se tiene que meter en la cabeza que lo que ganamos, lo que conseguimos, participó haciendo las cosas muy bien.

¿Considera prioritario el fichaje de un portero?

Tenemos un gran portero, muy profesional, que es muy querido. Donde ha llegado ha sido sólo por su trabajo. Se merece estar aquí. Hemos ganado mucho con él. Puedo entender lo de ruido de fuera, que queremos siempre porteros mejores y demás, pero yo no te voy a hablar del futuro. Me interesa lo que estamos haciendo ahora. Estamos contentos con lo que tenemos en casa.

¿Mañana Carvajal se le va a vigilar con lupa por si fuerza la amarilla?

Me da igual. Yo no quiero que le saquen tarjeta. Para nada. Yo quiero que esté con cuatro tarjetas hasta el final. Luego veremos cómo manejamos a Carvajal en los próximos dos partidos antes del PSG. Aquí hay gente que puede también jugar. Veremos cómo lo podemos administrar.

Neymar y su deseo de que juegue y su influencia.

No creo que influya en el partido de la semana que viene porque siempre habrá otro jugador muy motivado y preparado el que lo dispute en su lugar. Insisto: no me gusta ver a jugadores lesionados. No me gusta que un jugador se lesione. No me gustó cuando se lesionó, lo estaba viendo y no me gustó.

¿En qué fase están, uno por uno, los lesionados?

Además de Kroos, Modric y Marcelo, también está lesionado Vallejo. La idea es que vuelvan cuanto antes. El problema es que no me gusta presionar a los jugadores. Siempre hay unos plazos. Siempre hay que tomar precauciones. Lo que puedo asegurar es que se entrenan muy bien. La idea es que el miércoles puedan estar ya con el grupo. ¿Optimista? Yo siempre he sido en mi vida optimista. Ahora depende de los médicos y de los jugadores saber si llegan a tiempo.