Zidane: "No estoy contento por la lesión de Neymar, ojalá pueda estar en la vuelta"

26/02/2018 - 13:45

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha aclarado que "para nada" se ha alegrado por la lesión de Neymar y ha deseado que "ojalá pueda estar en el partido de vuelta" de la próxima semana entre su equipo y el PSG, al tiempo que ha vuelto a arropar a su plantilla repartiendo alabanzas a Gareth Bale, Keylor Navas o Sergio Ramos.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Para nada me alegro (por la lesión de Neymar). A mí no me gusta que los jugadores se lesionen, no estoy contento por la lesión de Neymar. Ojalá que pueda estar en el partido de vuelta porque los jugadores tienen que estar. Nunca me voy a alegrar de que un rival no esté por lesión. Nunca", dijo con contundencia Zidane en rueda de prensa.

Un día después de que el delantero brasileño sufriera una torcedura de tobillo y se tuviera que retirar lesionado en el partido entre PSG y Olympique de Marsella, el técnico francés le deseó que "no tenga nada grave". "Pero si no juega Neymar lo hará otro que estará muy motivado y preparado para jugar ese partido", añadió sobre el tema.

En cuanto a su propia plantilla, habló de la mejoría de Cristiano Ronaldo y su subrayó que el portugués "se conoce muy bien". "Es muy importante tener a Cristiano siempre a tope, sabe que de vez en cuando tiene que descansar. La temporada es muy larga. A final de temporada está el Mundial y pueden pensar que no, pero los jugadores inconscientemente tienen el Mundial en la cabeza. Lo digo porque lo he vivido", dijo entre risas.

Preguntado por Gareth Bale, dijo que le ve "como siempre". "Cada día se encuentra mejor y es lo que queremos todos, no solo yo, queremos ver a Gareth al cien por cien. Contra el Alavés hizo un gran partido y marcó un gol, pero eso no es lo más importante, lo más importante es su participación en el juego y lo hizo bien", valoró al galés.

"KEYLOR ES MUY PROFESIONAL Y MUY QUERIDO AQUÍ"

Del mismo modo, también vertió alabanzas sobre Keylor Navas. "Tenemos un gran portero muy profesional y muy querido aquí. Ha llegado hasta donde ha llegado solo por su trabajo y se merece estar aquí. Puedo entender lo de fuera, lo de que siempre queremos fichar otros jugadores, pero no voy a hablar del futuro, lo que me interesa es lo que estamos haciendo ahora. No solo yo, todo estamos contentos con lo que tenemos en casa", dijo.

En cuanto al capitán de su plantilla, Zidane subrayó que "poner en duda lo que es Ramos en este club es una falta de respeto". "La gente le quiere muchísimo, es su líder y nuestro capitán sin duda. ¿Cómo podemos montar un debate de por qué no le dejó tirar el penalti a Gareth en Leganés? Todos los cmadridistas quieren mucho a Ramos porque es un espectaculo", recalcó.

Con quienes no se 'mojó' el galo fue con los lesionados Luka Modric, Marcelo Vieira y Toni Kroos. "Están ahí con la recuperación, de momento no han trabajado con nosotros pero no significa nada. Vamos a ver a partir del miércoles lo que va a pasar con los tres", declaró, sin querer valorar su posible presencia en París.

Por último, respecto al duelo de este martes ante el Espanyol Zidane dijo que no piensa "mirar la tabla", donde su rival figura decimoquinto. "Es un equipo que este año ha demostrado cosas muy buenas contra los mejores. Sabemos el rival que tenemos y que debemos hacer un gran partido para puntuar otra vez", advirtió.