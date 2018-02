Zidane: "El Espanyol ha demostrado cosas muy buenas ante los mejores"

Madrid, 26 feb (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, advirtió del peligro de su próximo rival, el Espanyol, del que dijo que "ha demostrado ante los mejores equipos cosas muy buenas este año", convencido de que para seguir la buena racha de su equipo y firmar el sexto triunfo seguido tendrán que "hacer un gran partido".

"Sabemos como es el fútbol, lo de ayer ya no vale para el siguiente partido y queremos seguir con nuestra buena racha y hacer un buen partido. Para eso hay que hacer otra vez lo mismo que ante el Alavés, salir fuerte, jugar bien pensando en nuestra portería y en defender cuando no tengamos el balón. Es un partido bueno en un campo difícil ante un buen rival", señaló.

"No voy a mirar la tabla para ver donde está el Espanyol porque es un equipo que ha demostrado ante los mejores equipos cosas muy buenas este año. Sabemos lo que tenemos que hacer, un gran partido para puntuar otra vez", añadió.

En el último partido del Real Madrid se vio una mejor cara de Gareth Bale. Zidane lo elogió confiado en que siga mejorando su aspecto físico. "Le veo como siempre, cada día se encuentra mucho mejor y es lo que queremos todos, verle al cien por cien. Hizo un gran partido ante el Alavés, marcó, pero lo más importante fue su participación en el juego. Lo hizo muy bien".

Quien sigue protagonizando una mejoría continua en su rendimiento y los goles marcados es Cristiano Ronaldo. Su técnico dejó una reflexión sobre la temporada del portugués, centrada en el Mundial que espera al final del camino.

"Él se conoce muy bien y hablamos como siempre mucho. Es muy importante tener a Cristiano siempre a tope y él sabe que de vez en cuando tiene que descansar. La temporada es muy larga y son jugadores que este año tienen al el Mundial y aunque digan que no lo piensan, al final inconscientemente está el Mundial. Lo he vivido y aunque digas que no, a final de temporada hay Mundial", dijo.

Por último, hizo repaso del estado de la enfermería madridista con Jesús Vallejo a un paso de volver al grupo, se le espera el miércoles junto al resto de sus compañeros, y con la incertidumbre en la evolución de Marcelo, Luka Modric y Toni Kroos.

"Están con la recuperación, de momento no han trabajado con nosotros pero no significa nada porque están trabajando mucho. A ver desde el miércoles lo que pasa con los tres, la idea es que podamos recuperar a todos lo antes posible. No me gusta presionar. Siempre hay unos plazos y hay que tomar precauciones. Siempre soy optimista, ahora son los médicos y los jugadores los que ven si pueden entrenar con el grupo", concluyó.