¿Conspiración contra el Barcelona? El club se queja de los horarios de LaLiga

El Barça juega este jueves en Las Palmas y apenas descasará ante el Atlético

Los rojiblancos, por su parte, juegan el miércoles en casa y gozarán de más reposo

Jordi Alba se lamenta tras fallar una ocasión contra el Girona el pasado sábado. Imagen: Reuters

El FC Barcelona está molesto con los horarios que ha tenido que afrontar en las últimas semanas en el campeonato doméstico. Según el club, LaLiga no está ayudando, más bien está entorpeciendo, el normal desarrollo de los blaugrana en campeonato acortando sus tiempos de recuperación para partidos que, a estas alturas de campeonato, son choques clave.

Según el diario As, el cúlmen del malestar se ha producido esta semana con motivo de la próxima visita del Atlético de Madrid al Camp Nou. Los rojiblancos visitarán la casa del líder el domingo que viene a las 16:15 con tres días de descanso. Su partido en esta jornada intersemanal se disputará mañana miércoles, a las 21:30, contra el Leganés en el Wanda Metropolitano.

El Barça, por el contrario, tendrá bastante menos tiempo para afrontar esa cita clave frente a los de Simeone, ahora mismo segundos en la tabla a siete puntos de los culés. La escuadra de Valverde competirá contra Las Palmas en Canarias el jueves, a las 21:00 hora peninsular.

Teniendo en cuenta lo largo del desplazamiento (algo más de tres horas por trayecto en avión), los culés aterrizarán en la ciudad condal ya de vuelta la madrugada del viernes. En condiciones normales, ese día se da casi por perdido. La sesión de recuperación será leve al igual que leve será el entreno del sábado.

Todo con tal de no cargar a unos futbolistas ya de por sí tocados en el plano físico, como se vio en Londres, ante el Chelsea, en la ida de octavos de final de la Champions League. A ese partido precisamente también le puso pegas Ernesto Valverde. En la previa dijo no entender como LaLiga no dejaba a los suyos jugar el viernes la jornada previa contra el Eibar en Mendizorroza. Ese partido se disputó la tarde del sábado. El martes siguiente hubo que viajar a Londres para disputar ese encuentro frente al Chelsea.