Luis Enrique hace sus primeras peticiones al Chelsea y una apunta al Real Madrid: quiere fichar a Bale

El jugador no vería con malos ojos la opción de regresar a la Premier

Bale, con Cristiano Ronaldo de fondo, en un calentamiento del Real Madrid. Imagen: Reuters

La situación de Gareth Bale en el Real Madrid atraviesa actualmente un momento crítico después de que el futbolista se haya convertido en un prescindible en las alineaciones de Zinedine Zidane. El técnico parece haber encontrado la forma de que el equipo rinda a las mil maravillas sin necesitar del crack galés, por lo que su continuidad a partir de la próxima temporada está en el aire y depende de lo que suceda de aquí al próximo mes de junio.

El delantero no termina de estar contento por el rol que le está asignando el entrenador, ya que considera que desde que superó su calvario de lesiones su rendimiento había sido muy positivo.

De hecho acumula seis goles y dos asistencias en lo que llevamos de año 2018 y llegó a ser nombrado por uno de los patrocinadores del club (después de los votos recogidos a través de Twitter) como el mejor futbolista del equipo durante el mes de enero. Por eso está dispuesto a analizar su situación en junio si Zidane no le termina de dar el papel protagonista que reclama, porque a sus 28 años cree que está en el momento clave de su carrera para terminar de 'explotar'.

En este sentido Bale tiene claro que el próximo verano no le faltarán propuestas para dejar el Real Madrid. Así lo revela Eduardo Inda,director de OKDiario.com, quien en aseguró en el programa 'El Chiringuito' de Mega que el Chelsea ya ha empezado a moverse para conseguir que el futbolista regrese a la Premier. De hecho, el periodista apuntó que el conjunto de Londres ya trabaja con el que será su próximo entrenador, toda vez que Antonio Conte ya sabe que no seguirá a partir del mes de juliio.

"El fichaje de Luis Enrique por el Chelsea ya está prácticamente hecho y ha realizado varias peticiones. Y en concreto una muy especial. Quiere que el Chelsea le haga un regalo de bienvenida: el fichaje de Gareth Bale" ha indicado Inda. No en vano, este mismo periodista ya explicó la semana pasada que el jugador de Cardiff habría hablado con su agente para que gestione su salida del Real Madrid durante el verano si no consigue hacerse con un hueco en el once habitual de Zidane.

Por lo tanto, el ex futbolista y ex entrenador culé se postula como uno de los grandes favoritos para sacar a Bale del Real Madrid. Algo que pese a todo no se presume nada fácil, ya que el propio representante del delantero, Jonathan Barnett, aseguró hace unos días que su precio está actualmente por encima de los 200 millones de euros. Y es que en Concha Espina tienen claro que si el galés deja el club lo hará con precio de 'crack', lo cual a su vez podría ayudarles a afrontar el fichaje de un recambio para el ataque del equipo.