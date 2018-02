Llaneza: "No creo que haya burbuja, las teles se han forrado con el fútbol"

27/02/2018 - 13:23

"Siempre hay que ver el aspecto positivo, aunque en el 'caso Semedo' es mínimo"

VILLARREAL (CASTELLÓN), 27 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Villarreal, José Manuel Llaneza, se declaró convencido de que no "existe una burbuja" en los contratos de los derechos de televisión del fútbol y que el que está encima de la mesa para ser renovado "es bastante superior", dijo que las operadoras "se han forrado" y afirmó que siempre trata de ver el lado positivo de las cosas, aunque confesó que en el 'caso Semedo' "es mínimo".

Así se manifestó el mandatario del Villarreal en la inauguración del 40 Congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en el Estadio de la Cerámica de Villarreal. "¿Burbuja? No creo que haya burbuja en los contratos de televisión. De hecho, el contrato que tenemos encima de la mesa es bastante superior. Estamos a años luz de los ingleses, las que se han forrado han sido las teles", señaló.

Destacó José Manuel Llaneza la importancia del fútbol para la oferta que ofrecen los operadores en su programación. "Yo no tendría televisión de pago en casa si no fuera por el fútbol. A ver quién se abona solo para ver series o películas como con Netflix. Burbuja es pagar por algo que no se recibe, pero yo he conocido a los de Antena 3, Grupo Prisa, Mediapro... Y todos se han forrado con el fútbol. Luego se han metido en otros líos como comprar películas", insistió.

Por otro lado, en un club de formación de cantera y de valores, Llaneza admitió que la noticia de la detención y encarcelamiento de su jugador Rubén Semedo por un supuesto delito de lesiones debe ser tratada con tacto. "Siempre hay que ver el aspecto positivo, aunque en el 'caso Semedo' es mínimo. A los chavales hay que decirles lo duro y malo que puede ser el dinero fácil", indicó.

En su exposición del modelo del club castellonense, "saneado", "sin deudas" y con un presupuesto de 117 millones. De euros, repasó los orígenes con la adquisición de la mayoría accionarial de Fernando Roig y la importancia del fichaje del argentino Martín Palermo. "No tuvo una gran actuación a nivel deportivo, pero puso al Villarreal en el mapa", apuntó el vicepresidente, que agregó que el "punto álgido" se alcanzó con la cesión de Riquelme por parte del FC Barcelona.

Una de las claves del éxito del club es, según el, la red de ojeadores, 22 en España y 14 en el extranjero, y convenios con escuelas vinculadas en lugares como Torrepacheco (Murcia), Zaragoza, Valencia, Elche y Rosario (Argentina) y el trabajo de cantera, que le convierte en el único club, con el FC Barcelona, que aporta jugadores a las selecciones sub-16, sub-17, sub-18 y sub-21.

Se felicitó también por el programa 'Endavant', que colabora con 12 ONGs y al que el Villarreal destina 1,1 millones de euros. "¿Es mucho, o poco? Si, con ese dinero, conseguimos que Castellón siga adelante ... es poco dinero", destacó. Asimismo, desveló que cuando ficharon a Diego Forlán al Manchester United le dijo a Sir Alex Ferguson que iban a pagar un millón y medio de euros al contado, en un solo pago, y que debían disputar un partido amistoso en Villarreal. "Me dijo que nunca jugarían aquí. Y yo le respondí: 'Ustedes tendrán que jugar aquí por obligación'. Y vinieron a jugar dos veces en la Champions", reveló.