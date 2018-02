Bordalás: "Estamos ante el partido más complicado del campeonato"

Getafe (Madrid), 27 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este martes en rueda de prensa que su equipo, que se enfrentará al Deportivo en la próxima jornada de Liga, se encuentra ante "el partido más complicado del campeonato".

Así calificó el técnico alicantino el choque ante el cuadro gallego, club que, recordó, jugará en el Coliseum Alfonso Pérez muy necesitado de puntos porque está ubicado en la penúltima posición de la tabla a dos puntos de la salvación.

"Estamos ante el partido más complicado del campeonato. Nos vamos a enfrentar a un equipo con una necesidad muy grande. Con el nuevo entrenador (el holandés Clarecence Seedorf) han ido de menos a más, han mejorado notablemente. Se juegan el ser o no ser", dijo.

"Mañana, como no demos el máximo nivel, como no estemos más despiertos, atentos y más enchufados que nunca, el rival nos puede sorprender. Vienen con esa intención. He trasladado a la plantilla que es un partido muy complicado y necesitamos lo mejor de cada uno", añadió.

Bordalás, después de perder 1-0 en Villarreal en un choque en el que el Getafe falló dos penaltis, declaró que su equipo, tras esa derrota, "está bien" y tiene "ganas" de enfrentarse al Deportivo, en un encuentro que volvió a calificar como "muy complicado".

También habló sobre algunos datos que benefician al Getafe y otros que le perjudican. En concreto, se refirió a la ausencia de victorias fuera de casa (en concreto sólo ha ganado una vez, en Leganés), y a la fortaleza del Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

"Es verdad que los números están ahí, pero hemos merecido ganar en algún desplazamiento y no ha sido así. El último, en Villarreal, fallamos dos penaltis. Y si fallas dos penaltis fuera de casa, es difícil. No es una excusa", aseguró.

"No es fácil en estos momentos de la competición, que los equipos se están jugando muchísimo. Que tengamos buenos números en casa no es garantía de nada. Las estadísticas se rompen, las buenas y las malas. Queremos romper las estadísticas fuera de casa y mantenerlas en casa", apuntó.

Respecto a los penaltis que fallaron Ángel Rodríguez y Jorge Molina contra el Villarreal, desveló que han hablado sobre esos errores, dijo que "los primeros enojados" son los protagonistas y señaló que por la cercanía del choque ante el Deportivo no han tenido tiempo de analizar a fondo el tema.

"No había tiempo material para pensar en el pasado. Hay que vivir en el presente y pensar en el partido de mañana. Todavía queda muchísimo. No hemos hecho nada, llevo mucho tiempo diciéndolo", indicó

"Quedan muchos puntos en juego, tenemos que seguir con paso firme, con humildad, con mucho trabajo y no creernos absolutamente nada. Siempre he dicho cuál es nuestro objetivo y hasta que no se consiga ese objetivo no podemos hablar de cosas mayores porque no hemos conseguido absolutamente nada", manifestó.

Por último, habló sobre la baja de Juan Cala, que esta semana se marchó al fútbol de China: "Una baja de un futbolista como él es siempre importante, porque nos ha dado mucho. Ahora vivo en el presente, no pienso más allá. No pienso en esa posibilidad (de que regrese). Cala no está, pienso en la plantilla que tenemos, en el partido de mañana. Lo que el fútbol nos depara en semanas no lo sabemos. El fútbol es muy cambiante", culminó.