Fútbol. - Puyol: "Piqué es como es, no es fácil lo que tiene que soportar"

27/02/2018 - 14:03

MONTECARLO, 27 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) El excapitán del FC Barcelona Carles Puyol ha defendido a su antiguo compañero de zaga en el equipo azulgrana y en la selección española, Gerard Piqué, asegurando que "respeta a todo el mundo" y recalcando que "no es fácil lo que tiene que soportar".

"Gerard es como es y hay que respetar sus opiniones. Él respeta a todo el mundo y tiene derecho a expresarse como quiera sin faltar a nadie", aseguró Puyol en un encuentro con medios españoles previo a la Gala de los Laureus de este martes en Montecarlo.

"Ya dijo que le iba la marcha", replicó por las críticas a su convocatoria con la selección española. "No es justo lo que ha tenido que vivir, pero tiene la capacidad para soportarlo y focalizarse en el juego", añadió.

Puyol subrayó que "cada uno tiene su carácter" y que a él le "gusta" como es Piqué. "Dice lo que piensa y no es fácil lo que tiene que soportar. Todo lo que le dicen a él y no pasa nada, ¿no?", aseveró. En este sentido, cree que el gesto de mandar callar al público en el derbi contra el Espanyol lo hizo antes "muchísima gente". "Se le ha dado más importancia de la que se debería. No estaba en el campo y no sé si le dijeron algo, pero en otros partidos le han insultado a él y su familia. Creo que aún estuvo moderado", zanjó.

"No estaba para nada preocupado. Gerard quiere estar donde quiere estar, es feliz aquí, y ya lo dijo él, que si no siguiese en el Barcelona igual dejaba el fútbol. Tiene muchas cosas para distraerse. Espero que no se retire porque es un placer verle jugar", sentenció el catalán.

Ademas, Puyol confesó que le parece "un tema complicado" valorar si en España hay o no hay presos políticos. "Pero sí que es verdad que no me parece justo lo que está pasando", admitió.

Sobre el posicionamiento del FC Barcelona en el conflicto catalán, indicó que el club "tiene que tener su opinión pero tampoco hay que mezclar deporte con política". "Pero dependiendo de quién dice una cosa, interesa que se mezcle o no. Entonces, siempre hay que medir con el mismo baremo", demandó.