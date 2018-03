Alcácer mete en un lío a Valverde a un puñado de días de jugar contra el Atlético

El delantero sufre problemas y podría causar baja contra Las Palmas

Iba a ser el sustituto de Suárez, apercibido por tarjetas, en las islas

Si juega el charrúa y ve una amarilla, no estará contra el Atlético en el Camp Nou

Alcácer lamenta una clara ocasión. En Las Palmas podría no tener si quiera la ocasión de jugar. Imagen: Reuters

Paco Alcácer puede meter en serios apuros a su entrenador, Ernesto Valverde. El delantero centro de los culés apuntaba a ser titular mañana, contra Las Palmas, en el partido que el FC Barcelona jugará contra el equipo local, partido previo a la decisiva jornada del domingo contra el Atlético de Madrid.

De confirmarse su ausencia, Valverde podría necesitar a Luis Suárez para un choque peligroso no tanto por el enemigo (aunque en esto del fútbol, nunca se sabe), sino porque el charrúa está apercibido. Si viera una amarilla frente a los canarios, no estaría contra el Atlético de Madrid y eso son palabras mayores en un duelo que puede ser clave en la consecución del título de Liga por parte de los catalanes.

La idea inicial de Valverde, cuenta el diario As, era incluso no convocar a Suárez para que estuviera fresco contra los colchoneros. Ante la potencial baja de Alcácer, parece complicado que el 'Txingurri' no se lleve también al internacional uruguayo.

Intento frustrado de tarjeta

Suárez trató de evitar este riesgo contra el Girona, en el último partido de Liga, cuando hizo casi todo lo que estuvo en su mano para que el árbitro le enseñara una tarjeta. Algo que sí consiguió Jordi Alba, también apercibido. Las cámaras de El Día Después cazaron a ambos preparando la estrategia para que les mostraran esas cartulinas que les liberaran para el viaje a canarias.

Un desplazamiento largo para el que apenas habrá tiempo de recuperación. El Barça ya se ha quejado por la distribución de los horarios que harán, en este caso concreto, contra el Atlético, tener apenas 48 horas de recuperación entre partido y partido.