Setién: "No me preocupa en absoluto lo que diga Montella"

28/02/2018 - 16:19

El entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, ha asegurado que no le "preocupa en absoluto lo que diga Montella", quien descartó que el equipo verdiblanco pueda acabar la liga por encima del Sevilla en la tabla, pero ha avisado de que "quizás a final de temporada haya que hablar de esto", al tiempo que lamentó la pérdida de "una persona extraordinaria" como Quini.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"No soy adivino. Siempre seré respetuoso con las opiniones de los demás. Soy una persona cauta, ya me conocéis (a la prensa). No sé si será posible, ni me preocupa. Quizás a final de temporada haya que hablar de esto. No me preocupa en absoluto lo que diga Montella", explicó Setién ante la prensa.

En cuanto al duelo de este jueves ante la Real Sociedad, apuntó que no le "preocupa demasiado" que su rival acabe de fichar al portero Miguel Ángel Moyá y añadió que lo que le "preocupa es su equipo, sus jugadores y cómo juegan al fútbol y lo que hacen".

"No tienen ahora este punto que se esperaba de ellos. Tienen dudas y no han tenido una trayectoria, digamos estable, pero a mí me parece un equipazo extraordinario. Primero por lo que propone y luego por la calidad de mucho de sus jugadores que me parecen extraordinarios y que hacen las cosas muy bien. Por otra parte, la idea que les ha transmitido su entrenador, que me parece extraordinario. Si les sale su día será un partido muy complicado", avisó.

El cántabro garantizó que "seguro" que se verá "un partido entretenido" entre dos equipos que apuestan por el fútbol de toque. "Ya nos pasó en San Sebastián en el partido de ida, en muchos de los partidos de ellos, que somos dos equipos que encajamos bastantes goles, pero también los metemos", analizó.

En cuanto a la posibilidad de lograr la clasificación para la Europa League la próxima temporada, Setién dijo que le "gusta pensar en el día a día", pero que al mismo tiempo piensa "mucho en el más allá". "El entusiasmo, las ganas y la satisfacción que nos va a producir conseguir un hecho como ese podría ser muy grande, pero tendríamos que planificar y pensar en muchas cosas de cara al futuro", calibró.

Además, el exjugador también tuvo palabras para Quini, con el que compartió terrenos de juego. "Desde que era un crío ya jugué contra Quini cuando estaba retirándose y siempre mantuve una relación extraordinaria con él. Me caía fenomenal, era muy buena persona. Como futbolista no le vamos a descubrir porque ya sabemos quién fue y lo que hizo. Lo que siento de verdad es haber perdido a una persona extraordinaria, a un hombre de fútbol y a un hombre que ha aportado mucha coherencia, pausa y tranquilidad a este mundo del fútbol", reflexionó.

En este sentido, no ocultó que se trata de "una pérdida dolorosa e inesperada". "Son circunstancias de la vida por la que tendremos que pasar todos, esperemos que más tarde que pronto. Mandarle mi más sentido pésame a la familia, a todo el sportinguismo y nada más. Superarlo cuando antes y que quede el reconocimiento y el recuerdo de una gran persona que hemos perdido", pidió.