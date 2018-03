Valverde: "De nada sirve concentrarlo todo en el domingo, si no ganas mañana"

Sant Joan Despí (Barcelona), 28 feb (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este miércoles que "de nada sirve concentrarlo todo" con vistas al partido del domingo ante el Atlético de Madrid, si su equipo no suma mañana los tres puntos ante la Unión Deportiva Las Palmas.

En la rueda de prensa previa a viajar a las Islas Canarias, el preparador extremeño ha instado a sus jugadores a centrarse en el encuentro de mañana antes de pensar en el partido contra el conjunto colchonero, su más inmediato perseguidor en la lucha por LaLiga Santander.

"De nada sirve concentrarlo todo en el partido del domingo si luego no ganas mañana. Nuestro foco está puesto en el partido de mañana. El partido de domingo ya llegará", ha insistido Valverde.

No obstante, Valverde no ha querido dar pistas sobre la alineación de mañana y no ha desvelado si mañana apostará por las rotaciones.

"Ya lo veremos. En cualquier caso venimos de un partido disputado el sábado, por lo que hemos tenido margen. No quiero fijarme en los partidos que vienen después, porque este tipo de partidos son muy importantes", ha puntualizado.

Con la sombra del duelo contra el Atlético de Madrid aproximándose, el técnico no ha descartado al equipo colchonero, situado a siete puntos, en la lucha por el título.

"Está claro que el Atlético va a competir hasta el final, sin ninguna duda. Ni ellos piensan que la Liga esté terminada ni nosotros. Todavía hay mucho que decir", ha puntualizado, quien ha elogiado al equipo de Diego Simeone al afirmar que "está fuerte".

El Barça jugará mañana en Las Palmas y regresará a medianoche a Barcelona. En total, los jugadores azulgranas tendrán dos días para preparar el encuentro contra el Atlético, una circunstancia que, en opinión de Valverde, les perjudica.

"Nos perjudica porque tenemos un viaje largo, porque el domingo jugamos a las cuatro y el Atlético juega hoy. En este caso son dos jornadas de Liga y creo que teniendo en cuenta el partido importante del domingo, se tendría que tener en cuenta", ha lamentado.

En cualquier caso, su equipo viaja a Las Palmas para enfrentarse a un rival que, según Valverde, "está en una situación complicada porque está en descenso".

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el conjunto entrenado por Paco Jémez "aspirará a mostrarse y a ir hacia delante".

"Mañana tienes que tener argumentos para superar al contrario. Ellos lo que van a hacer es no esconderse, nos tirarán la presión alta y eso nos va a generar desgaste", ha destacado.

Con vistas a mañana, Valverde no podrá contar con el lesionado Nelson Semedo ni el sancionado Jordi Alba. Sí que estará a su disposición, en cambio, Gerard Piqué que ante el Girona padeció un golpe en la rodilla.

"(Piqué) Está bien. Ayer entrenó normal y, si está jugando, es porque está en condiciones. Mi idea era no cambiarle, pero tuvo un golpe muy fuerte", ha zanjado.