Hazard planta al Chelsea y pone en bandeja su fichaje al Real Madrid

El belga podría rechazar una oferta 'blue' de 16,5 millones anuales

Florentino le considera un 'galáctico' y apostará por él en verano

Hazard, en un partido ante el Atlético de Madrid. Imagen: Reuters.

Eden Hazard no quiere renovar con el Chelsea porque tiene en mente llegar al Real Madrid. El deseo del belga es claro y se mueve para conseguirlo. El primer paso es plantarse ante las ofertas de renovación del club inglés. Después, forzar su salida para este verano.

Tal y como informa Mundo Deportivo, el mediapunta dirá 'no' incluso a la jugosa oferta de 16,5 millones de euros anuales que prepara el Chelsea en un último intento por atarle, según reza The Independent. Hazard esperará al Real Madrid. Pero su contrato acaba en 2020, no quedará otra vía que un fichaje (previo pago de una buena suma) para los blancos.

El momento de Hazard no es el mejor en Stamford Bridge. El '10' reaccionó con enfado a la decisión de Antonio Conte de cambiarle en el Chelsea-Barcelona de ida de octavos de Champions. Un movimiento que tampoco entendió el vestuario. Courtois, otro belga y objetivo blanco, lo criticó recientemente en declaraciones a la prensa de su país.

Esta lealtad de Hazard, manteniéndose fuerte en su postura de decir 'no' a su club y postularse para una salida. Florentino Pérez declara al atacante como un objetivo primordial para el verano y se lanzará a una compra que no le saldrá barata. No importa en una directiva que le considera como un galáctico más.

El acuerdo con el equipo blanco es total. La oferta que se ha presentado al jugador satisface sus demandas e incluye pluses por objetivos que cumple con sus exigencias económicas. Así, el último escollo, y no el más pequeño, será batallar con el Chelsea. Mientras tanto, Hazard esperará.