Szymanowski, satisfecho por continuidad hasta 2020

Leganés (Madrid), 1 mar (EFE).- El argentino Alexander Szymanowski escenificó en el estadio de Butarque su renovación por el Leganés hasta el año 2020 después de que se llevaran a buen puerto unas negociaciones que han durado varios meses.

"Para mi es la guinda a lo que venimos viviendo yo, el club, mi familia, mis compañeros y el cuerpo técnico. Tengo la sensación de que es el principio de un Leganés histórico. Creo que lo mejor está por venir y que hay que pensar así para ser ambicioso", apuntó en rueda de prensa.

Szymanowski estuvo acompañado en este acto por la presidenta Victoria Pavón, por el secretario técnico Txema Indias, por el director general Martín Ortega, por el jefe de utillería Juan Domínguez, por la encargada de material Jara Cuenca así como por su madre y de su hermana.

En el mismo reconoció además que pudo marcharse en el mercado de invierno de su primer curso en el club, cuando el Mallorca mostró disposición por reunirse con la entidad y le hizo una importante oferta económica.

"Parece que todo fue buen acto mío pero también yo decidí quedarme porque en una charla con Txema y con Felipe me dijeron que quedándome yo en este club había más probabilidades de que el Leganés subiera a Primera. No fue solo mi convencimiento y lo bien que me hicieron sentir en ese momento. Todo sumó para que me quedara y bendita decisión", resaltó.

Sobre esa situación habló también Txema Indias, muy satisfecho por la continuidad del extremo: "Arrancamos en Segunda, llegamos al mercado invernal en una situación en la que empezábamos a soñar con el ascenso y él era importante y clave. Comenzaron a llegar equipos y en concreto recuerdo que vino al despacho diciendo que había uno que le quería, que le había hecho una oferta muy fuerte a nivel económico y que estaba dispuesto a venir a negociar con nosotros".

"Pero él había dicho que no quería saber nada, que no iba a cambiar la felicidad que estaba viviendo en el Leganés por dinero. Además salió diciendo convencido que íbamos a conseguir algo grande por la atmósfera del club", reconoció.

Ya antes, cuando llegó en verano, la competencia también había sido grande según Indias: "No soy objetivo, es una de mis debilidades dentro del equipo. El Leganés tenía claro qué jugador quería para la banda izquierda y no era otro que él. Desde el inicio que le firmamos, cuando nos pusimos en contacto con él, otros equipos de Segunda le querían. Alguno con entrenadores que le habían tenido. Por todos los medios intentaron llevárselo y tuvo clarísimo que quería jugar en el Leganés".

"Este verano solo le quedaba un año de contrato. Sin irse de vacaciones se reunió con nosotros demostrando que su único objetivo era quedarse aquí. Se ha alargado un poco porque es igual de competitivo dentro y fuera del campo pero es para estar felices", explicó asimismo.

Victoria Pavón, por su parte, no pasó por alto tampoco el hecho de su posible salida: "Esta es su tercera temporada y en el año del ascenso a Primera hubo una situación en el mercado de invierno en el que al club le pagaban la cláusula y a él le hacían un buen contrato. Las dos partes apostamos por seguir juntos y el resultado fue positivo porque sus goles nos sirvieron para ascender a Primera y para jugar estas dos temporadas en la máxima categoría", comentó.

En cuanto a Martín Ortega, manifestó: "Es muy buena noticia, es la primera vez que el club consigue renovar a un jugador que acaba contrato. Eso es una muestra evidente de que los futbolistas ven al Leganes como un lugar idóneo para crecer como jugadores y progresar en su carrera profesional".

"Es leyenda viva del Leganés, ha participado en el único ascenso a Primera siendo el máximo goleador del equipo aquella temporada. Todos recordamos el gol de la campaña pasada en San Mames que nos dio la permanencia. Resulta difícil no ligar ambos nombres sin esbozar una sonrisa", completó.