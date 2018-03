Szymanowski: "Trabajo duro para estar a disposición del entrenador

Madrid, 1 mar (EFE).- Alexander Szymanowski, futbolista argentino del Leganés, habló acerca de la larga lesión que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde que su equipo jugara ante el Deportivo de La Coruña en Riazor el pasado nueve de diciembre.

"La fecha exacta de vuelta no la tengo. Después de lesionarme en Riazor no parecía que fuera a ser para tanto, eran tres o cuatro semanas. Me quedaba un poco más, intenté apurar los tiempos y forzar me hizo recaer. Cuando recaes todo se agrava un poco más tanto física como mentalmente", comentó durante el acto en el que se escenificó su renovación con el club hasta el año 2020.

"A partir de ahí entré en un proceso en el que todos acordamos que cuando volviera tenía que estar al cien por cien, así se me exige a mi y a todos los compañeros. Me voy encontrando mejor pero llevo unas semanas en las que la recaída no me ha dejado vivir tranquilo como yo quisiese el día a día. Espero que la vuelta esté pronto. Trabajo duro mañana y tarde para poder estar a disposición del entrenador. Es lo único que deseo y espero que sea pronto", dijo.

Szymanowski quiso además salir al paso de las acusaciones de aquellos que argumentaban que su ausencia se debía a que no se terminaba de cerrar su renovación: "No le voy a explicar a la gente lo que estoy viviendo estos dos meses y medio que no estoy jugando. Si alguno lo ha dicho han sido tres o cuatro".

"Si alguien es capaz de escribir algo así de cualquier jugador imagino que no ha jugado nunca al fútbol, no entienden cómo funciona esto. Cualquier que tenga dos dedos de frente y sienta el fútbol entiende que el jugador donde mejor se siente es en el campo", agregó.