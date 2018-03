Szymanowski: "Si digo que renovar con Leganés fue coser y cantar, miento"

Madrid, 1 mar (EFE).- Alexander Szymanowski, extremo argentino del Leganés, reconoció hoy que su renovación hasta el año 2020 con el conjunto de la primera división española no ha sido fruto de unas negociaciones sencillas.

"La negociación se inició más o menos en verano y está terminando hoy. Está claro que si digo que fue coser y cantar sería mentira. Terminamos la liga y a los dos o tres días nos sentamos a hablar. Manifestamos el deseo por las dos partes de que la cosa se solucionase de cara a esta temporada. Fueron muchos piropos por ambas partes", dijo.

"Ese día fui a casa, hablé con la familia y dije que todo apuntaba a que llegaríamos a un acuerdo. Pero esto es Primera, ha cambiado y hay muchas cosas que influyen. Era cuestión de que las cosas concordaran en tiempo y forma", añadió durante la puesta de largo de su continuidad.

Szyamnowski agradeció el cariño que recibe por parte de los aficionados: "Es una de las claves en mi decisión. Incluso ahora, que no estoy jugando, incluso cuando he hecho malos partidos, noto el cariño de la gente y nunca lo he dejado de sentir".

"Es uno de los hechos fundamentales por los que decidimos trabajar más años juntos. Hay cosas que no se pueden pagar con dinero. Que salga a la calle y note el cariño de la gente para mí es fundamental. Me hace muy feliz", agregó.

Preguntado sobre dónde cree que está el techo del equipo, respondió: "Deseo al máximo que saquemos los tres puntos este fin de semana ante el Málaga, sería el mayor de los éxitos. Vamos a intentar lo antes posible conseguir el objetivo real de este club, que es continuar un año mas en Primera".

"El año pasado dijimos que una vez conseguida la permanencia era dar un pasito más y este año lo estamos dando. Leganés se está escuchando en más países, hemos asaltado estadios impensables y una vez podamos conseguir el objetivo principal, no sé hasta dónde seremos capaces de llegar. Lucharemos por mejorar", agregó.

Sobre la posible renovación de su compatriota Martín Mantovani, dijo: "Me enfada un poco cuando leo que Martín debería continuar porque es histórico y por lo que ha conseguido con el club. Me encantaría que siguiese aquí por muchas cosas pero creo que si Martín tiene que continuar es por su rendimiento y no porque sea una estatua".

"En el vestuario es fundamental y a mí personalmente me gustaría que continuase. Creo que tenemos mas posibilidades con él de conseguir los objetivos en el club", apuntó también ante los medios de comunicación.

Por otro lado analizó la derrota por 4-0 sufrida este miércoles ante el Atlético de Madrid: "Pasó lo que pasa contra estos equipos que son tan buenos. Tuvimos treinta minutos de los mejores que hemos visto estos meses. Tuvimos dos o tres clarísimas y cuando no metes gol y perdonas, el Atlético te liquida. Se ponen por delante y con el 2-0 se hace casi imposible remontar a cualquiera en Primera, más al Atlético en el Wanda".