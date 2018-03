Zidane insiste: "Tenemos opciones de ganar la Liga, es complicado, pero no imposible"

Admite que le dolió más perder contra el Espanyol tras ver el 1-1 del Barça

El entrenador se niega a hablar del PSG e insiste en el duelo ante el Getafe

Desde que el Barcelona tumbó al Real Madrid en el Bernabéu la eliminatoria de Champions contra el PSG ha absorbido el día a día de los blancos. También ha absorbido la competitividad de un equipo que se ha ido por el sumidero de LaLiga. Las opciones de ganar el campeonato asoman como una quimera que su entrenador, Zidane niega por activa y por pasiva.

"¿Tú te creías hace unas semanas que ahora iba a ver esa diferencia entre el primero y el segundo?", le ha espetado hoy en rueda de prensa a un periodista que le cuestionaba por su fe en revalidar el título. "¿No? Pues gracias por darme la razón. Ahora está muy complicado, pero no imposible. Yo sigo creyendo", ha insistido el francés, empeñado en hablar sólo del duelo contra el Getafe y honesto al admitir que ayer se cabreó (sic) al ver cómo el Barça empataba en Las Palmas. De haber ganado al Espanyol, ahora su distancia con los culés sería tres punto menor.

¿Cómo hacer goles a un equipo como el Getafe?

Lo vamos a intentar. Hemos perdido un partido ahora, y vamos a hacer todo lo posible para ganar, pero haciendo el máximo en el campo. Lo que nos interesa es eso. El rival lo estudiamos, pero nos centramos en lo que hacemos nosotros.

¿La baja de Neymar es un alivio?

No, para nada. Lo sentimos por Neymar. El PSG es un gran equipo y su sustituto será fuerte, seguro. No pensamos que el partido va a ser fácil.

¿Los jugadores se desconectan pensando en la Champions?

Yo te puedo decir lo que quiero, pero al final el jugador esto, lo del martes, lo tienen en la cabeza. Pero da igual. El partido que interesa es el de mañana. Lo hicimos contra el Espanyol, con una buena primera parte buena. La segunda no lo fue. Hay que hacer 90 minutos buenos. El jugador siempre piensa en un partido como el del PSG.

¿Cómo están los lesionados?

Lo importante es que esté mañana Marcelo. Luego veremos día a día con el resto... no puedo decir nada. Lo que nos importa son las sensaciones del jugador. Quiero los jugadores al 100%. ¿Del martes? No sé. Yo sólo pienso en el partido de mañana.

¿Qué le parece de las quejas del Barça sobre horarios y árbitros?

Me da igual. No me interesa eso. No es mi asunto.

¿El Getafe exigirá mucho?

Sí, seguro, como todos los equipos. Nosotros jugamos siempre contra equipos supermotivados, supermetidos. Para ellos es el partido del año. Para nosotros debemos pensar que sea igual, el partido del año.

¿Se puede ganar una Champions estando desconectados en Liga?

Lo que tenemos que hacer es ganar partidos para esperar ganar algo al final de temporada. Es el camino. Lo que hay que hacer. Cada 2-3 días hay un partido. Hay que intentar ganar todos los partidos. Si estamos pensando sólo en el partido, en cada partido, podemos conseguir algo.

¿Cree que hay Liga? ¿Qué le viene mejor al Madrid en el Barça-Atlético?

No me interesa ese resultado. ¿Liga? Siempre va a haber Liga. Hasta el final. Igual que vosotros pensáis que ya estamos sentenciados, pero tenemos que meternos en la cabeza que los partidos de la Liga son importantes.

¿Ya tiene el once decidido contra el PSG?

No lo tengo decidido. Pienso en mañana. Hay que hacerlo primero bien mañana. Ya habrá tiempo para pensar en el martes.

Algunos de sus jugadores han dejado entrever que LaLiga está casi imposible.

No. Imposible no. Es la diferencia entre lo que tú piensas y lo que pienso yo. Difícil, sí. Pero imposible no.

¿Es LaLiga un obstáculo para ganar la Champions?

No, porque veníamos antes de ganar 5 partidos después de perder contra el Espanyol. Después de aquello, de perder, estamos cabreados por perder ese partido, no merecíamos perder ese partido. Tú tienes que estar concentrado hasta el último minuto. Pero no cambia nada. Cuando las cosas te salen mal, no puedes quedarte sólo con lo negativo. Ya está. El partido del martes pasado ya es pasado. Hay que conectar con lo bueno que hemos hecho. ¿Complicado? Sí. Pero imposible. Mira cómo está ahora la situación entre el primero y el segundo. ¿Alguien se esperaba eso? Claro que hay Liga. Yo soy optimista. Siempre. Hasta el final.

¿Cómo ve a Gaku, del Getafe?

Es un jugador bueno, del Getafe. Es un equipo que defiende bien. Y luego tiene jugadores de calidad. Gaku es uno de ellos.

¿Está enfadado después de ver el empate del Barça por no ganar al Espanyol?

Sí... porque te voy a decir que no.. sí.

La actitud de Isco al ser cambiado ante el Espanyol.

Es normal. Está enfadado, como todo jugador cambiado, pero su actitud es fenomenal siempre. Este asunto, para mí, no existe. Estamos siempre juntos. Que el jugador esté enfadado es normal.

¿Cómo ve a Kovacic?

Yo a Kovacic lo veo bien. Ha hecho 3-4 partidos seguidos. Está bien. Físicamente lo veo bien. Nosotros tenemos un equipo, muchos partidos. Veremos cómo jugamos mañana.

¿Descansará Cristiano mañana?

Mañana lo verás.

¿En qué estado está el Madrid con respecto a la ida de la Champions?

La sensación es diferente en función de cada uno. Si antes estábamos bien, mal... lo que yo creo es que no hemos ganado nada aún. Quiero pensar que los partidos que tenemos por delante, serán buenos. Para mí siempre será lo mismo. Lo más importante es el próximo partido. En este caso, el de mañana.

¿Quizá sin Neymar se vea a un PSG más colectivo?

Hay respeto por el PSG. Es un partido de Champions League, vuelta de octavos de final. Hay que jugará al 2.000%. Juegue quien juegue en lugar de Neymar jugará bien. Será un partido complicado. Eso ya lo sabíamos antes de jugar la ida y de la lesión.