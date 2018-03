Zidane, más molesto por la derrota tras el traspiés del Barcelona

Madrid, 2 mar (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no ocultó que se sentía "más cabreado" después del empate del Barcelona en su visita a Las Palmas, por la oportunidad de recortar puntos que su equipo perdió al caer dos días antes ante el Espanyol, y siguió defendiendo, en un tono más serio de lo que es habitual en él, que "hay Liga".

"La Liga está complicada, imposible no", sigue defendiendo Zidane, pese a que una vez más su equipo cortó la racha de victorias con una dolorosa derrota en su visita al Espanyol.

"Por lo del Espanyol estamos un poco cabreados, creo que no merecíamos perder, pero en el fútbol hay que estar concentrados hasta el final y no lo estuvimos. Pero no cambia nada, tampoco cuando las cosas van bien. Ya pasó y hay que conectar con lo que últimamente estamos haciendo bien", señaló.

"Que la Liga es complicada, sí, pero imposible no, porque hay que ver lo que pasa entre el primero y el segundo. Nadie esperaba que ahora hubiese cinco puntos entre Barcelona y Atlético, que pueden ser dos el domingo. Yo soy optimista siempre hasta el final y hay Liga", añadió.

Centrado en su equipo, en corregir los problemas que impiden que tenga regularidad, Zidane fue contundente al ser preguntado por temas del Barcelona, como el penalti que le fue señalado en contra 746 días después. "Me da igual, no me interesa, no es mi asunto".

Y tampoco expresó su deseo de un resultado para el Barcelona-Atlético de Madrid: "No me interesa lo que van a hacer porque siempre va a haber Liga hasta el final, para todos además. Toda la gente piensa que ya está sentenciada, pero en el fútbol nunca lo está. Tenemos que meternos en la cabeza que los partidos que tenemos en Liga son importantes cada día".

Por eso, el técnico madridista solo enfocó al próximo encuentro de su equipo ante el Getafe. "Acabamos de perder un partido y queremos hacer todo lo posible para pensar en la victoria otra vez, haciendo lo máximo en el campo. Hay que meter todo".

Y entiende que sus jugadores, inconscientemente, tengan en su cabeza el encuentro ante el PSG.

"Yo puedo decir lo que quiera, pero al final el jugador tiene en la cabeza el partido del martes. Da igual porque nos interesa el partido ante el Getafe. Estábamos haciendo las cosas bien, la primera parte contra el Espanyol fue muy buena y la segunda no. El jugador siempre piensa en un partido como el del PSG pero, para prepararlo, primero hay que hacer un buen partido mañana", afirmó.

Zidane advirtió sobre la motivación que tendrá el Getafe: "Como todos los equipos. Para él es el partido del año y tenemos que pensar que debe ser también para nosotros".

"Es un equipo que defiende bien, muy organizado y tiene jugadores de calidad", señaló.

No quiso desvelar nada del once que alienará, ni si Cristiano Ronaldo volverá a él tras descansar ante el Espanyol. Lo que tenemos que hacer es ganar partidos, para esperar ganar algo a final de temporada. Es el camino y en lo que debemos pensar. Si nosotros estamos siempre con esa mentalidad y motivación, podemos conseguir algo bueno".