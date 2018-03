La reacción del Qarabag

Madrid, 2 mar (EFE).- El Atlético de Madrid visita este domingo al Barcelona para reafirmar su candidatura a la Liga, lanzado por una racha de ocho victorias seguidas y vencedor en 19 de sus 25 encuentros de los últimos cuatro meses, desde el empate contra el Qarabag (1-1) que fue un indudable punto de inflexión.

Aquel decepcionante 1-1 el 31 de octubre contra un rival menor, que le dejó al borde de la eliminación de la Liga de Campeones que se consumó dos jornadas más tarde, fue una noche de frustración en el conjunto rojiblanco, dolido por un resultado imprevisto, que alertaba de un comienzo de campaña muy lejos de las expectativas.

"A partir del resultado, todo lo que se explique son excusas. Hay que seguir trabajando. Soy el primer responsable de lo que genera el equipo", decía entonces Diego Simeone.

"Esto es cosa de todos. Las cosas no salen, en el fútbol he pasado por varias de éstas y hay que poner todos un poquito más, ser autocríticos, no mirar para los lados, sino mirar siempre uno mismo, apoyarnos en los compañeros, en el grupo y que la afición nos apoye", apuntaba Diego Godín.

"Es el momento de la autocrítica, de levantarse y estar unidos. Si empezamos a tirar balones fuera va a ser el momento en que nos hundamos de verdad", valoraba Gabi Fernández aquel día, en el que el público pitó a un equipo que, por entonces, solo había vencido cinco de sus 15 choques, con la merma evidente de los empates: nueve.

De entonces a ahora, con 25 partidos disputados tras el 1-1 con el Qarabag en el Wanda Metropolitano, el Atlético ha ganado 19 de esos encuentros, ha cedido solo tres empates (1-1 con el Chelsea, 1-1 con el Girona y 0-0 con el Real Madrid) y ha perdido apenas tres duelos, dos de Copa con el Sevilla y uno de Liga ante el Espanyol.

El Atlético, que veía el liderato del Barcelona a ocho puntos de distancia en ese momento -ahora está a cinco-, ha disputado 16 jornadas más del campeonato de Liga, con un balance de trece victorias, las últimas seis consecutivas, dos empates, una derrota, 31 goles a favor y cinco en contra.

Para ese cambio evidente en los resultados, el Atlético, entonces atascado sobre la portería contraria, ha elevado su producción ofensiva entre todas las competiciones con 50 goles en 25 choques por los 18 que había marcado en los anteriores 15, una media de dos tantos por partido frente al 1,2 de aquella etapa, como también ha multiplicado sus números el delantero francés Antoine Griezmann.

El internacional galo salió de aquella cita sumido en una racha de seis partidos sin marcar, alargada después hasta ocho, con solo tres goles y dos asistencias a esas alturas y sin ese protagonismo determinante de temporada anteriores que retomó después: ha marcado dieciocho goles en los últimos 21 partidos de competición oficial, además de incrementar su número de asistencias de dos a nueve.

También ha crecido de entonces ahora el rendimiento defensivo del Atlético, que había recibido diez goles en sus primeros quince choques, una media de 0,66, y que ha encajado doce en los siguientes 25, un promedio de 0,48 por partido. Antes había dejado su portería a cero en siete de los 15 choques; después lo ha hecho en 17 de 25.

El pasado miércoles, después de la última victoria, Simeone fue preguntado por si el punto de inflexión había sido hace dos jornadas con el 2-5 en Sevilla. "No. Yo creo que hubo otros momentos más importantes, como aquel partido en La Coruña ganando sobre el final del partido o mismo el partido del Málaga", contestó el técnico.

El primero de ellos, el 0-1 en Riazor frente al Deportivo de La Coruña, con un tanto de Thomas Partey en una acción a balón parado en el minuto 91, fue el encuentro inmediatamente después al 1-1 con el Qarabag, el inicio de una reacción que ahora dirige al Atlético al Camp Nou de Barcelona para pelear por el título de la Liga.

"Hay un crecimiento creo que continuo. Lo mejor que tiene este grupo es que se reinventa, que no tiene miedo a los cambios y siempre va buscando crecer, obviamente", analizó, "sostenido por los pilares que siguen manteniendo el vestuario y son los que nos permiten a nosotros, al cuerpo técnico, dar las mejores posibilidades para que como equipo podamos competir".

EL ATLÉTICO HASTA EL 1-1 CON EL QARABAG...

==========================================

Partidos jugados: 15

Victorias: 5

Empates: 9

Derrotas: 1

Goles a favor: 18

Goles en contra: 10

Partidos sin marcar: 4

Partidos sin goles en contra: 7

... Y EL ATLÉTICO DESPUÉS DEL 1-1 CON EL QARABAG

================================================

Partidos jugados: 25

Victorias: 19

Empates: 3

Derrotas: 3

Goles a favor: 50

Goles en contra: 12

Partidos sin marcar: 2

Partidos sin goles en contra: 17.

Iñaki Dufour