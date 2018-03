Zidane: "El jugador tiene en la cabeza la 'Champions', pero la Liga no es imposible"

2/03/2018 - 17:44

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, reconoció que sus jugadores "tienen en la cabeza" la Liga de Campeones, pero insistió en que pese a su distancia en LaLiga Santander no ve "imposible" pelear por ella, mientras que no dio importancia a la baja de Neymar para el partido ante el Paris Saint-Germain porque saldrá otro "buen jugador" en su lugar.

"El jugador lo tiene en la cabeza, siempre piensa en un partido como el del martes, pero da igual porque el que nos interesa es el del Getafe y tenemos que hacer un buen partido y muy buenos 90 minutos. Para preparar el del martes, tenemos que preparar el del Getafe", señaló este viernes Zidane en rueda de prensa.

En este sentido, "para nada" le parece decisiva que el PSG no pueda contar con Neymar por lesión. "Sentimos su lesión, pero el PSG es un equipo muy fuerte y el jugador que le va a sustituir será bueno, seguro. No pensamos en que el partido va a ser fácil", admitió.

"Hay respeto porque es un partido de 'Champions' y la vuelta de los octavos. Vamos a tener que jugar al 2000 por 100 y si juega uno u otro lo va a hacer muy bien porque va a querer demostrarlo", añadió al respecto el francés.

Además, el técnico madridista dejó claro que están "pensando" en el Getafe. "No tengo decidido para nada el once del martes. Hay que hacerlo bien este sábado y luego ya tendremos tiempo para pensar en el martes", puntualizó.

Zidane celebró que es "importante que esté ya Marcelo", pero no adelantó nada sobre Luka Modric y Toni Kroos. "Veremos día a día, no puedo decir nada", comentó. "Es la sensación del jugador lo que nos importa más y para eso quiero les quiero al cien por cien", añadió posteriormente, asegurando que desconocía si ambos podrían estar a su mejor nivel en el Parque de los Príncipes.

Por otro lado, tras subraya que le da "igual" las quejas del FC Barcelona contra el arbitraje ante Las Palmas de Mateu Lahoz y que no le "interesa" lo que pase el domingo entre el líder y el Atlético de Madrid, recalcó que "siempre va a haber liga, hasta el final, para todos". "Estáis pensando (a los periodistas) que está sentenciado y en el fútbol nunca es así. Tenemos que meternos en la cabeza que los partidos que tenemos en Liga son importantes todavía", advirtió.

"Está muy difícil, pero no imposible. Acabábamos de ganar cinco partidos seguidos antes del martes y por eso estamos un poco cabreados por haber perdido, que creo que no lo merecimos, pero no estuvimos concentrados hasta el último minuto", prosiguió 'Zizou'.

"¿TE ESPERABAS QUE EL ATLÉTICO ESTUVIESE A CINCO PUNTOS?"

Y para reforzar su argumento, recordó que ahora entre los dos primeros clasificados "hay cinco puntos". "¿Te lo esperabas? Y si el Atlético gana el domingo, dos, ¿te lo esperabas?", le espetó a un periodista. "Gracias por decirme la verdad", replicó con una sonrisa tras recibir una respuesta afirmativa.

Zidane remarcó que es "siempre optimista", pero demandó la obligatoriedad de "conectar" con lo que hacen "bien últimamente" y confesó con un tajante "sí" que le molestó aún más la derrota del martes después de ver el empate del Barça en Gran Canaria.

"Tampoco hicimos todos cosas buenas todos los partidos que ganamos, no puedes quedarte solo con cosas mal", detalló el francés que indicó que intentarán "hacer todo lo posible para pensar otra vez en la victoria" ante el Getafe, un rival que "seguro" que les exigirá mucho en lo físico y en la concentración y que es "muy organizado y sabe defender muy bien".

"El problema es que jugamos contra equipos supermotivados y para los que jugar contra el Real Madrid es el partido del año. Tenemos que pensar que cada partido debe ser también lo mismo para nosotros", apuntó el preparador madridista, para el que "el camino es ganar partidos para esperar ganar algo al final". "Si estamos siempre con mentalidad y motivación podemos conseguir algo bueno", resaltó

Por otro lado, descartó cualquier enfado por la 'tranquila' salida del campo el pasado martes de Isco a la hora de ser sustituido porque "es normal" que uno no quiera salir, y se mostró "contento" por el rendimiento de Mateo Kovacic. "Los partidos que tenemos por delante son buenos para demostrar que tenemos calidad", sentenció.