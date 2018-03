Tebas: "Igual este domingo hay más o menos Liga"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha argumentado este viernes que por mucha diferencia que hubiera entre el FC Barcelona y sus perseguidores en LaLiga Santander no estaba para nada decidido el título y que era una "falta de respeto" a la competición decir lo contrario, aunque pese a la remontada del Atlético de Madrid este domingo la cosa podría, o no, cambiar.

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

"Creo que os vienen bien a vosotros que decíais hace cinco semanas que LaLiga estaba acabada y me parecía una falta de respeto a la competición. No sé si viene bien o mal, pero hay que tener respeto a los clubes. Hoy leo que 'ya hay Liga' y siempre la ha habido. Igual este domingo hay más o menos Liga", apuntó a los medios.

Tebas, que participó en una mesa redonda del Web Sport Congress celebrado en Barcelona, opinó así de una lucha por el título que ahora mismo está apretada. El Atlético de Madrid está a 5 puntos del Barça tras el 'pinchazo' blaugrana en Las Palmas (1-1) y la goleada de los de Simeone al Leganés (4-0), mientras que 5 jornadas atrás la diferencia era de 11 puntos y se ven las caras el domingo en el Camp Nou.

Por otro lado, confirmó la instauración del VAR en LaLiga. "Para nosotros era esperado hace días, pero ya está en marcha y la temporada que viene tendremos el VAR. Supone mejorar el colectivo arbitral y seguro que habrá una mayor equidad en los resultados", auguró.

Un sistema de vídeo-arbitraje que quizá al Barça le hubiera venido bien en Las Palmas, con un discutido penalti en contra y una posible expulsión por manos fuera del área del portero local que Mateu Lahoz no amonestó.

"Las dos jugadas hubieran entrado en el VAR, sí. Si eran penalti y expulsión no lo sé, pero son jugadas de VAR. No opino de Mateu, hay muchas opiniones y he leído de todo respecto a la jugada del penalti. Incluso con VAR hubiera habido polémica", matizó.

En cuanto a la 'Champions', preguntado por si es posible que el PSG remonte el 3-1 favorable que tiene el Real Madrid tras el partido de ida, y pese a la lesión de Neymar, señaló que "es posible". "El PSG tiene un equipo súper y el Madrid parece una montaña rusa. Para el fútbol español estaría bien que el Madrid estuviese en la parte de arriba de la montaña rusa", relativizó.

"Normalmente es que no voy a los partidos. No tenía por qué invitarme el Barça. Y cuando pueda iré. Que no hay ningún problema. Creo que este año no he ido a ningún partido de Liga", respondió sobre si iría a ese duelo clave entre Barça y Atlético del domingo en el Camp Nou, a las 16.15 horas.