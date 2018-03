Moyá, en su presentación con la Real: "Era una oportunidad única venir a este equipo"

2/03/2018 - 19:15

"El Atlético se ha portado muy bien conmigo"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El guardameta de la Real Sociedad Miguel Ángel Moyá aseguró, respecto a su reciente fichaje por el club donostiarra, que recalar en el conjunto 'txuri-urdin' era una oportunidad "única", mostrándose "encantado" por el recibimiento de su nuevo equipo, con el que debutó ante el Betis en el Benito Villamarín.

"Agradezco cómo me han cuidado desde el principio. El vestuario me ha recibido muy bien y estoy encantado. Era una oportunidad única venir a la Real. Me alegro por haber podido debutar ayer y devolver un poco la confianza depositada en mí. Queríamos ganar pero, pese a no hacerlo, dimos el primer paso. Esperamos que los éxitos sean conjuntos", declaró el meta durante su presentación.

El portero afirmó haber tenido buenas referencias para materializar su fichaje. "Tengo una gran relación con Antoine Griezmann, me dijo que venía a una de las mejores ciudades deportivas de Europa. Me convenció el club y tenía buenas referencias. Vengo a aportar mi fútbol, estas temporadas he adquirido experiencia. Siempre he intentado ser un gran compañero y aportar lo máximo posible", señaló.

Además, Moyá quiso agradecer a su ex equipo las facilidades para que fructuara su traspaso por la Real Sociedad. "El Atlético se ha portado muy bien conmigo. Han puesto todas las facilidades para que pudiera venir aquí. Estoy muy agradecido a ellos por los años que he pasado allí", indicó.

El mallorquín se mostró con ganas de que el conjunto donostiarra cambie su dinámica. "El equipo no está mal, hay muchos factores en el fútbol y esperemos que podamos cambiarlos a partir de ahora. La portería de la Real no es una portería cualquiera. Hay que adaptarse lo antes posible", manifestó.

Por su parte, el presidente del club blanquiazul, Jokin Aperribay, declaró que a pesar de estar inmersos en una campaña irregular, el equipo tiene que aspirar a cotas más altas. "No estamos cumpliendo las expectativas, pero el equipo sigue con muchas ganas. Tenemos que encontrar el punto de tranquilidad para ir hacia arriba. Nos quedan trece partidos y hay que apretar los dientes desde este domingo", explicó.