Valverde: "El Barça-Atleti no es una final"

3/03/2018 - 13:59

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que el partido de este domingo (16.15 horas) ante el Atlético de Madrid "no es una final" pese a la importancia del duelo, además de desear que Griezmann se "guarde los goles" para otra ocasión.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Es un partido importante, pero queda mucho y va a quedar mucho después. Son tres puntos muy importantes por lo que significan, si ellos ganan, recortan, si ganamos, aumentamos la distancia, pero queda un mundo hasta el final. Lo tomamos como si fuera el ultimo partido, pero eso es de puertas para dentro", confesó Valverde.

"Los dos equipos tenemos un estilo tan marcado que posiblemente iremos cada uno a su estilo. El Atlético siempre intente sorprender, defiende muy bien, a veces muy atrás, pero con una presión alta porque tiene capacidad de hacerlo. Realmente somos los dos primeros, es un partido atractivo, somos fuertes, y valen mucho los tres puntos", añadió.

"Considero que llegamos en muy buen momento de forma los dos equipos y ellos en los últimos partidos han cosechado resultados apabullantes. Es un equipo que rentabiliza mucho los goles que hace, hizo cinco frente al Sevilla y cuatro el otro día, pero es algo que no nos pase con otros equipos", Txingurri.

Preguntado por Griezmann, autor de siete goles en los últimos cuatro días, Valverde confío en que el francés siga sin marcar en el Camp Nou. "Prefiero que se guarde los goles para otra ocasión. Es un gran jugador en un gran momento de forma, que pertenece al Atlético de Madrid y es una de sus fortalezas, por lo que hay que estar atentos", expresó.

Otro de los aspectos que analizó Valverde fue la importancia de Koke en el esquema rojiblanco. "Hay que tener en cuenta sus contras, tienen jugadores buenos al espacio y grandes lanzadores como Koke, que tiene una gran sociedad con Griezmann y Costa. Suele alternar durante los partidos y creo que será parecido. Espero un Atlético que nos apriete y que nos haga sufrir. Es un equipo que si te hace un gol se refugia atrás y rentabiliza mucho sus goles", afirmó el técnico culé.

LA RABIA, EN TRANSFORMACIÓN

También se le cuestionó al preparador azulgrana por el ánimo de la plantilla después del empate contra Las Palmas. "No creo que nos influya demasiado. Tienes algo de rabia contenida, que es bueno, porque se puede aprovechar de forma positiva, y eso es bueno. Hay que dar un paso al frente y convertir esas cuestiones en algo positivo", dijo.

En otro orden de temas, Valverde dijo que Coutinho "va cogiendo el ritmo". "Tiene muchas cosas que nos pueden ayudar, siempre se enfrenta al contrario. Aquí le damos más paciencia al juego, pero es cuestión de amoldarse porque jugadores desequilibrantes siempre vienen bien", declaró sobre el brasileño, que llegó en el pasado mercado de invierno procedente del Liverpool.

Por último, en relación al once que alineará ante los colchoneros, Valverde dijo tenerlo "decidido" pero no lo desveló, aunque "Paulinho sea una opción", además de esperar "lo mejor de Messi" pese a que todavía no ha podido descansar. "Era una de las posibilidades, pero los partidos son decisivos y a veces piensas cómo se encuentra y cómo lo ve él", finalizó.