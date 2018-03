La IFAB aprueba el VAR y un cuarto cambio en la prórroga para el Mundial de Rusia

3/03/2018 - 16:17

La asamblea de la International Football Association Board (IFAB), organización que fija las reglas del fútbol, ha decidido este sábado en Zúrich (Suiza) que el videoarbitarje (VAR) estará presente en el Mundial de Rusia 2018 (del 14 de junio al 15 de julio) y al que la FIFA dará luz verde en su consejo general en Colombia.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La IFAB ha emitido un comunicado con la nueva medida adoptada, aprobada por unanimidad. La llegada del VAR es vista por este órgano como "una nueva era para el fútbol" que podrá ser utilizada en cuatro casos: goles anotados, posibles penaltis, tarjetas rojas directas y confusión en la identidad de un jugador. Además, también se ha decidido permitir un cuarto cambio en los partidos que lleguen a la prórroga.

"La filosofía del VAR es mínima interferencia-máximo beneficio, con el objetivo de reducir las injusticias causadas por errores o no apreciación de incidentes serios en relación a cuatro supuestos: goles o no; penaltis o no, tarjeta roja directa y error de identidad", explicó la IFAB sobre esta histórica decisión.

"La decisión sobre la aplicación del VAR en el Mundial de Rusia se tomará en la reunión del Consejo de la FIFA en Colombia el 16 de marzo", señaló el presidente de la FIFA Giani Infantino. Además, el VAR ya fue utilizado en la Copa Confederaciones de 2017 y en ligas como la italiana, francesa y alemana ya está en uso.