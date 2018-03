Calleja: "No estamos bien, tenemos que trabajar para revertir esto"

Vila-real (Castellón), 3 mar (EFE).- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, reconoció este sábado, después de la derrota sufrida ante el Girona en casa (0-2), que su equipo no está bien y que deben trabajar para revertir la situación tras seis partidos sin ganar.

"El Girona ganó por muchos factores. El primero ha sido su gol, eso les ha permitido jugar con más tranquilidad. Además nosotros no hemos estado finos con el balón en los pies, por lo que ha sido más fácil para ellos", dijo en rueda de prensa Calleja.

"Además, ellos están en una dinámica positiva, algo que es todo lo contrario para nosotros y eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que trabajar para revertir esta situación, porque hora mismo no estamos bien", comentó.

Calleja aseguró que no le ha sorprendido el Girona porque sabía que es "un gran equipo" que hoy hizo un encuentro "muy serio" que les ha llevado a una victoria "muy merecida". "Es un equipo con peligro arriba, y hoy lo han demostrado", apostilló.

El entrenador del Villarreal no quiso evaluar la actuación del árbitro a pesar de reconocer que sus jugadores le comentaron que hubo "dos jugadas dudosas". "De todas formas, no quiero hablar de los árbitros, aunque últimamente no estamos teniendo suerte", concluyó.