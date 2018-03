Ziganda: "Un mal partido, y a pensar en el jueves"

Sevilla, 3 mar (EFE).- El entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, reconoció este sábado que su equipo hizo "un mal partido", el que perdió por 2-0 en el campo del Sevilla, pero que ya debe "pensar en el jueves", cuando jugará en Marsella ante el Olimpique la ida de los octavos de la Liga Europa.

El preparador navarro, en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, dijo que "el Sevilla salió bien" y que el Athletic le puso "demasiado fácil el marcador".

Ziganda, sobre la alineación y el hecho de dejar en el banquillo a jugadores de peso, señaló que "hay refrescar al equipo. Se viene de jugar cada tres días repetidamente y es un riesgo de lesiones. Hay plantilla y hay que dar oportunidades".

Argumentó la entrada a la vez en el inicio de la segunda parte de Aduriz, Beñat y Raúl García porque "había que hacer algo, había que arriesgar, pero no ha salido ni una cosa ni otra".

Añadió al respecto que en el descanso le comentó a sus jugadores que había que "meter un gol y meterse en el partido", pero reconoció que "cuando las cosas no salen bien, hay verlo y asumirlo".

"Me voy frustrado con todo, con el resultado, con el primer tiempo, pero no pierdo la esperanza y sé el partido que tenemos el jueves. Hay que intentar no repetir este tipo de situaciones, hay que estar de otra manera", apuntó en alusión al partido de Marsella, que calificó como "ilusionante".