Roberto Bautista: "Dubai es el título más importante y estará en mi corazón"

Redacción deportes, 3 mar (EFE).- El tenista español Roberto Bautista, se mostró feliz por la conquista del torneo de Dubai, su segundo trofeo de la temporada tras el logrado en Auckland y el primero en la categoría 500.

"El de Dubai es el torneo más importante de mi carrera, hasta ahora, por lo que siempre estará en mi corazón", dijo el tenista español, que superó en la final al segundo favorito, el francés Lucas Pouille.

Roberto Bautista sumó el octavo título de su carrera (seis en pista dura, uno en hierba y otro en tierra batida).

"He trabajado mucho este último mes, y estaba preparado, también para controlar las emociones", destacó el jugador español.

Bautista destacó que se encuentra en un gran nivel de juego. "Físicamente estoy en un gran nivel, he estado durante toda la semana muy rápido de piernas y en la final no he bajado de revoluciones y he mantenido esa alta intensidad".

"Mi nivel de tenis está subiendo, son ya dos títulos esta temporada. Creo que puede ser un muy buen año", concluyó Roberto Bautista.