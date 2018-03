José González: "No voy a pensar en dimitir"

Leganés (Madrid), 3 mar (EFE).- José González, técnico del Málaga, descartó presentar su dimisión después de que el equipo andaluz perdiera por 2-0 ante el Leganés en su visita al estadio de Butarque,

"Yo no voy a dimitir. ¿Por qué voy a dimitir si el otro día estuvimos a punto de ganarle al Valencia e hicimos un partido más que digno contra el Sevilla?. El fútbol son los números, pero hoy hacemos una cuenta y podíamos llevar muchos más puntos. Ha habido muchísimos partidos que hemos merecido más. Por uno en el que no merezcamos nada no voy yo a pensar en dimitir", dijo.

"No soy un cobarde, tengo agallas para tirar para adelante y para pensar que me debo a una afición a la que hay que respetar. Hoy no hemos estado a la altura. No sé los motivos reales, no sé si no hemos sido capaces de recuperarnos físicamente del partido anterior pero hoy ellos tenían dos velocidades más. Hoy merecemos perder", agregó en rueda de prensa.

En la misma línea, apuntó: "Seguro que los jugadores creen en mí. Habrá alguna voz discordante, el que no juega. Eso es el fútbol. Pero yo creo que el equipo ha competido de tu a tu en muchos partidos y ha merecido más. No he perdido seis partidos seguidos en mi vida y me duele como al primer malaguista, pero voy a seguir erre que erre, no voy a bajar. Si alguien quiere que baje no me conoce"

Sobre la actuación de los suyos, manifestó: "Estoy sorprendido por el partido. La mentalidad era la necesaria para encarar el partido pero no hemos tenido el ritmo que requiere la competición. Cualquiera de los partidos anteriores he dicho que hemos competido, que hemos merecido más. Hoy ha habido momentos en los que nos hemos podido poner por delante pero no estoy satisfecho".

"No puedo estar contento, ni yo ni ninguno de los jugadores, con las dos marchas menos que hemos llevado. Parecía que estábamos esperando a que nos marcasen para arrancar y meter otra velocidad. El camino hasta ahora estaba claro y hoy hemos errado totalmente", añadió.

González sigue pensando que la salvación es posible: "Con trece puntos en la jornada que estamos estaríamos descendidos ya, pero por los rivales que pelean con nosotros nos están permitiendo poder creer todavía. Me duele porque estamos usando un sistema y una forma de jugar mas correosa y agresiva para salir del pozo y por eso nos igualamos a rivales superiores a nosotros técnicamente. Hoy no lo hemos sido".

"El Málaga no es el de hoy. Hemos competido de tú a tú con cualquier rival, sea de 'Champions' o de Europa 'League'. Ese Málaga hace creer que se puede. No quiero creer que sea este nuestro equipo. No he conseguido transmitir la importancia del partido por mucho que lo haya intentado", agregó.