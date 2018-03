Garitano: "Hay que seguir sumando para conseguir la salvación"

Leganés (Madrid), 3 mar (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, opinó que los treinta y tres puntos que tienen en la tabla tras ganar al Málaga (2-0) no serán suficientes para asegurar aún la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

"Nos harán falta más puntos, pero estar en estas fechas con treinta y tres es muy bueno. Venimos comparando con lo que hacíamos la temporada pasada y estamos siendo mejores en todo. Creo que estamos bastante bien. Estaba contento de cómo iban las cosas y ahora un poquito más", opinó en rueda de prensa.

"Estamos a veinte puntos del Málaga, muy malo sería que nos cogiese. Del Deportivo creo que estamos a catorce. Tenemos que intentar volver a sumar para conseguir el objetivo. Vamos a ver cuándo somos capaces de hacerlo. Hay que seguir sumando para conseguir la salvación", comentó.

Garitano considera que no estaban presionados por el mal momento de resultados en febrero: "Presión en el Leganés en Primera no va a haber. Podemos estar más o menos contentos pero esas situaciones de presión en Primera no las vamos a tener. Era importante poder sumar".

"Nos estaba costando jugar bien, muchos partidos, muchos cambios. Eso no ayuda. Pero hoy hemos hecho un partido bastante bueno. La valoración es buena. Descansaremos y a preparar el siguiente partido. Nos hará falta seguir sumando", explicó.

El entrenador fue expulsado durante el partido: "Ha sido la jugada de Javi Eraso que a mi me parece un agarrón muy claro. He protestado, no al colegiado pero desde el banquillo me ha parecido muy claro. Le he dicho al cuarto árbitro que los que están fuera a veces en situaciones así podían ayudar al árbitro".

"He protestado, he gesticulado y entiendo la reacción del árbitro. Un entrenador eso no lo tiene que hacer y debes asumir que pueda venir y te expulse. Intentaré mejorar y corregir esas situaciones para que no vuelvan a pasar", afirmó.

Además habló de Nordin Amrabat, autor de un tanto: "Ya lleva el doble de goles que en tres años, esto es una barbaridad para él. Estamos increíblemente contentos porque si en tres años no había hecho un gol y ahora lleva dos quiere decir que las cosas le están saliendo bien y ojalá siga así. Estamos contentos con él y con todo el mundo. Si no sería imposible llevar esta línea que lleva el equipo. Estará más contento y eso es importante".