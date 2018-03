Eraso: "No hacemos un juego bonito, pero somos peleones"

Leganés (Madrid), 3 mar (EFE).- Javier Eraso, futbolista del Leganés, que vio portería en el triunfo por 2-0 ante el Málaga, valoró lo importante del mismo para adquirir confianza después de una racha de malos resultados.

"Creo que no hacemos un juego muy bonito pero somos peleones, intentamos llevar el partido al campo de ellos. Hoy la suerte ha caído de nuestro favor. A ver si la gente se tranquiliza y nosotros también", declaró.

"Había tensión, nervios. La gente se pensaba que el Málaga venía descendido, que era un partido fácil. Estaba muy equivocada. Siempre son partidos difíciles. Nos ha costado entrar en el partido en la primera parte. Luego se ha hecho una buena segunda parte. Espero que este resultado sirva para que la gente se suelte un poco y todos estemos un poco más tranquilos", indicó.

Preguntado sobre si podían haber hecho más tantos, respondió: "Una vez metido el primero nos han dado más opciones porque se han volcado en ataque. Si hubiésemos estado más tranquilos y más precisos igual hubiésemos tenido más ocasiones pero no estamos para pedir. Espero que esto nos de un empujoncito para los siguientes partidos".

Además, habló de aquellos que le critican: "Me da igual. Siempre escuchas alguno que te pega algunos chillidos pero me da igual lo que piensen. Conozco a mi gente, sé que me apoya en los momentos malos".

"Espero que este gol me sirva para soltarme en Butarque. No puedes gustar a todos, a muchos no les gustaré, pero sé que mi gente va a ir conmigo. Yo voy a intentar agradecerles eso y hacer buenos partidos", agregó.

Por otro lado consideró que con treinta y tres puntos aún no están salvados: "Yo pienso que no. Hay que hacer más. Nos quedan partidos importantes por delante, sobre todo en casa. Nos vienen ahora unos partidos que perdimos todos en la primera vuelta. Esperamos hacernos fuertes en casa y hacerles un partido incómodo para sacar puntos aquí".