Bordalás: "Nacho tenía que haber visto la segunda amarilla"

Madrid, 3 mar (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este sábado que Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, no fuera expulsado con una segunda tarjeta amarilla tras cometer un penalti sobre su jugador Jorge Molina durante el choque ante el conjunto blanco que perdió 3-1.

El técnico alicantino habló sobre dos acciones arbitrales que pudieron perjudicar a su equipo. Una, la de la posible expulsión de Nacho, y la otra, la segunda cartulina amarilla que vio el francés Löic Rémy

"En la de Rémy, me llamó la atención que pitó falta únicamente. El árbitro se acercó al jugador del Real Madrid (Nacho), vio que tenía sangre, y le mostró la segunda. Puede ser que fuera tarjeta", explicó.

"Después, tuvimos la jugada del penalti y, en mi opinión, si pita penalti, tenía que haber mostrado a Nacho la segunda y el partido habría cambiado con diez para diez. Aguantar al Real Madrid con uno menos, hicieron el tercero y al final el partido se definió", agregó.

Además, declaró que "posiblemente", si el penalti hubiese sido en el área del Getafe, el árbitro habría sacado una tarjeta amarilla a uno de sus jugadores. También puso como ejemplo una jugada del Alavés-Levante, en la que el jugador del conjunto vitoriano Chema fue expulsado con una segunda tarjeta que Bordalás vio "similar" a la que tendría que haber visto Nacho.

También habló sobre el partido de su equipo y reconoció que el Getafe no mostró el mismo nivel que en anteriores partidos, sobre todo en el primer tiempo en el que el conjunto del sur de Madrid jugó peor que su rival.

"El equipo no ha sido lo que viene siendo durante todo el campeonato. Me ha sorprendido. Posiblemente me he equivocado en alguna decisión. El equipo no ha sido el Getafe de todo el campeonato. No hemos sido nosotros, hemos dado muchas facilidades en el primer tiempo. El equipo lo ha pagado con dos goles al filo del descanso. Nos hemos despistado mucho defensivamente", dijo.

"En el descanso hemos reflexionado. Éramos conscientes de que no éramos nosotros. Hemos salido en el segundo tiempo con intenciones de cambiar. Pero la expulsión de Rémy ha sido un golpe duro. Y el gol al filo del descanso, también. La expulsión fue un golpe importante. El equipo no ha perdido la cara al partido y hay que valorarlo", aclaró.

Asimismo, valoró el trabajo de su rival, que, a su juicio, tuvo mucho mérito para ganar el choque, y recordó que el Real Madrid tiene "un gran equipo" que quería dar una buena "sensación" antes del enfrentamiento frente el París Saint Germain.